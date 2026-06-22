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Caldo e colpi di calore: le 10 regole per proteggersi dall’afa e il numero verde da chiamare

In questi giorni di temperature roventi, arriva il decalogo del Ministero della Salute sui comportamenti da adottare per proteggersi dal caldo e un numero verde.
Salute22 Giugno 2026 - ore 12:34 - Redatto da Redazione Meteo.it
Salute22 Giugno 2026 - ore 12:34 - Redatto da Redazione Meteo.it

Le alte temperature di questi giorni possono mettere a rischio la salute dei soggetti più fragili. Il Ministero della Salute, oltre a diffondere i 10 consigli per difendersi dall'afa, mette a disposizione da oggi 22 giugno un numero verde da chiamare in caso di necessità.

10 consigli utili per difendersi dalle ondate di calore

La prevenzione è sicuramente la migliore arma che abbiamo a disposizione per prevenire i rischi legati alle temperature roventi di questi giorni e il Ministero della Salute ha diffuso così il decalogo di comportamenti da adottare.

Sono in particolare i soggetti più fragili a dover fare attenzione al rischio afa: è ricolto particolarmente a loro il vademecum dei comportamenti da adottare durante i giorni di grande caldo.

Si tratta di semplici abitudini comportamentali che possono aiutare a ridurre le conseguenze nocive delle alte temperature soprattutto per anziani, persone con problemi di salute, bambini molto piccoli e soggetti che assumono farmaci.

Ecco di seguito le 10 regole da seguire per difendersi dall'afa:

  1. Non uscire nelle ore più calde
  2. Migliorare l'ambiente domestico e di lavoro, con schermature alle finestre esposte a sud e sud-ovest con tende e oscuranti che impediscano il passaggio della luce
  3. Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per prevenire la disidratazione e limitare l'uso di caffè, alcolici e bevande zuccherate
  4. Seguire un'alimentazione corretta, prediligendo cibi leggeri, freschi, digeribili e ad elevato contenuto di acqua. Assumere 5 porzioni di frutta e verdura al giorno
  5. Conservare correttamente gli alimenti, facendo attenzione a non interrompere la catena del freddo
  6. Indossare abiti realizzati con fibre naturali o traspiranti
  7. Evitare spostamenti in auto nelle ore più calde, areare sempre l'abitacolo per creare un microclima ideale all'interno del veicolo e portare con sé una scorta di acqua. Evitare di lasciare bambini e animali in auto, anche per brevi periodi
  8. Praticare esercizio fisico solo nelle ore più fresche della giornata
  9. Proteggere gli animali domestici ed evitare di portare fuori il cane nelle ore più calde per non costringerlo a camminare sull'asfalto bollente
  10. Offrire assistenza ai soggetti a maggior rischio: se conosciamo anziani o persone in difficoltà che vivono da sole non esitiamo a offrire il nostro aiuto e segnalare le situazioni più complesse ai servizi socio-sanitari

Dal 22 giugno attivo il numero verde del Ministero della Salute

Oltre a mettere in pratica le 10 regole per difendersi dal caldo, avremmo da oggi 22 giugno anche un numero verde a disposizione. Componendo il 1500, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, esclusi i giorni festivi, entreremo in contatto con gli operatori preposti fornire consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, orientamento ai servizi sul territorio attivati dalle Regioni e dai Comuni, counseling di tipo medico sanitario e informazioni sulla tutela della salute dei lavoratori esposti al sole durante le attività all'aperto.

Il numero verde di pubblica utilità 1500 è un servizio realizzato dal Ministero della Salute in sinergia con l'Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e potrà fornire anche indicazioni per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario legato alle punture di insetti (malattia di West Nile, encefalite da zecche, dengue), fornendo indicazioni utili per il riconoscimento e i comportamenti da adottare in casi sospetti.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 22 Giugno ore 15:21

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