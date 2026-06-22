Caldo e colpi di calore: le 10 regole per proteggersi dall’afa e il numero verde da chiamare
Le alte temperature di questi giorni possono mettere a rischio la salute dei soggetti più fragili. Il Ministero della Salute, oltre a diffondere i 10 consigli per difendersi dall'afa, mette a disposizione da oggi 22 giugno un numero verde da chiamare in caso di necessità.
10 consigli utili per difendersi dalle ondate di calore
La prevenzione è sicuramente la migliore arma che abbiamo a disposizione per prevenire i rischi legati alle temperature roventi di questi giorni e il Ministero della Salute ha diffuso così il decalogo di comportamenti da adottare.
Sono in particolare i soggetti più fragili a dover fare attenzione al rischio afa: è ricolto particolarmente a loro il vademecum dei comportamenti da adottare durante i giorni di grande caldo.
Si tratta di semplici abitudini comportamentali che possono aiutare a ridurre le conseguenze nocive delle alte temperature soprattutto per anziani, persone con problemi di salute, bambini molto piccoli e soggetti che assumono farmaci.
Ecco di seguito le 10 regole da seguire per difendersi dall'afa:
- Non uscire nelle ore più calde
- Migliorare l'ambiente domestico e di lavoro, con schermature alle finestre esposte a sud e sud-ovest con tende e oscuranti che impediscano il passaggio della luce
- Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per prevenire la disidratazione e limitare l'uso di caffè, alcolici e bevande zuccherate
- Seguire un'alimentazione corretta, prediligendo cibi leggeri, freschi, digeribili e ad elevato contenuto di acqua. Assumere 5 porzioni di frutta e verdura al giorno
- Conservare correttamente gli alimenti, facendo attenzione a non interrompere la catena del freddo
- Indossare abiti realizzati con fibre naturali o traspiranti
- Evitare spostamenti in auto nelle ore più calde, areare sempre l'abitacolo per creare un microclima ideale all'interno del veicolo e portare con sé una scorta di acqua. Evitare di lasciare bambini e animali in auto, anche per brevi periodi
- Praticare esercizio fisico solo nelle ore più fresche della giornata
- Proteggere gli animali domestici ed evitare di portare fuori il cane nelle ore più calde per non costringerlo a camminare sull'asfalto bollente
- Offrire assistenza ai soggetti a maggior rischio: se conosciamo anziani o persone in difficoltà che vivono da sole non esitiamo a offrire il nostro aiuto e segnalare le situazioni più complesse ai servizi socio-sanitari
Dal 22 giugno attivo il numero verde del Ministero della Salute
Oltre a mettere in pratica le 10 regole per difendersi dal caldo, avremmo da oggi 22 giugno anche un numero verde a disposizione. Componendo il 1500, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, esclusi i giorni festivi, entreremo in contatto con gli operatori preposti fornire consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, orientamento ai servizi sul territorio attivati dalle Regioni e dai Comuni, counseling di tipo medico sanitario e informazioni sulla tutela della salute dei lavoratori esposti al sole durante le attività all'aperto.
Il numero verde di pubblica utilità 1500 è un servizio realizzato dal Ministero della Salute in sinergia con l'Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e potrà fornire anche indicazioni per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario legato alle punture di insetti (malattia di West Nile, encefalite da zecche, dengue), fornendo indicazioni utili per il riconoscimento e i comportamenti da adottare in casi sospetti.