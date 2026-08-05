Meduse, tracine e caravelle portoghesi: come evitare punture e cosa fare in caso di contatto

Le vacanze al mare possono nascondere alcune insidie: meduse, tracine e caravelle portoghesi rischiano di trasformare uno dei soggiorni più attesi in un momento difficile. È possibile prevenire le punture di questi animali marini, e cosa fare in caso di contatto?

Come difendersi dagli animali marini, i consigli dell'Anses francese

Con l’arrivo dell’estate e delle giornate passate al mare aumenta anche la possibilità di incontrare animali marini che possono causare punture dolorose. Per questo l’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e della salute sul lavoro francese (meglio nota con l'acronimo Anses) ha richiamato l’attenzione sull’argomento, ricordando quali sono i più comuni lungo le coste, come riconoscerli e cosa fare in caso di contatto.

Meduse, tracine (o pesce ragno) e caravelle portoghesi raramente sono pericolosi in modo grave, ma le reazioni possono essere molto dolorose e, in certi casi, richiedere cure mediche. Sapere come intervenire può fare la differenza.

Meduse, come difendersi

Le meduse sono tra gli animali marini più noti e, nella maggior parte dei casi, le loro punture causano solo reazioni locali senza gravi conseguenze. Il loro corpo gelatinoso è provvisto di tentacoli ricoperti da cellule urticanti che, a contatto con la pelle, rilasciano sostanze irritanti. La puntura provoca di solito dolore immediato, bruciore, arrossamento e segni sulla pelle simili a linee o strisce. Il prurito può durare diversi giorni.

In caso di contatto è bene uscire dall’acqua, sia per evitare altre punture sia per ridurre il rischio di incidenti dovuti al dolore o allo spavento. La zona colpita va risciacquata con acqua di mare, mai con acqua dolce, che potrebbe favorire il rilascio di altre sostanze urticanti. Eventuali tentacoli rimasti sulla pelle vanno rimossi con cautela usando una superficie rigida, come una tessera, evitando di toccarli direttamente con le mani.

Tracine, i piccoli pesci invisibili dalle spine velenose

Le vacanze lungo le coste del Mediterraneo potrebbero portare a un incontro (non troppo gradito) con la tracina. Conosciuta anche con il nome di pesce ragno, è un piccolo pesce che vive sui fondali sabbiosi poco profondi e si mimetizza quasi del tutto con l’ambiente, rendendo difficile notarlo.

Il problema nasce quando viene calpestato per sbaglio da chi cammina in acqua a piedi nudi. Le sue spine velenose, sulla pinna dorsale e sugli opercoli branchiali, possono causare una puntura improvvisa accompagnata da un dolore intenso. La zona colpita può arrossarsi e gonfiarsi rapidamente, con una sensazione di bruciore che può durare ore. Di solito il disturbo passa senza gravi conseguenze, ma a volte possono insorgere complicazioni come infezioni, lesioni locali o difficoltà di movimento se la puntura è vicina a un’articolazione.

Il veleno è sensibile al calore: immergere la parte colpita in acqua calda, senza rischiare ustioni, può aiutare a ridurre il dolore. Se i sintomi sono forti o persistono, è meglio consultare un medico.

Caravelle portoghesi, i sifonofori marini dal galleggiante violaceo

Specie oceanica molto diffusa nelle fasce subtropicali e tropicali degli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico, la caravella portoghese ha fatto recentemente la sua comparsa anche nel Mediterraneo. Il suo aspetto è molto simile a quello della medusa, anche se in realtà è un sifonoforo, ossia un organismo marino formato da una colonia di piccoli individui specializzati che vivono insieme come un unico animale.

Il suo segno distintivo è il galleggiante pieno d’aria, di colore blu-violaceo, che le consente di restare sulla superficie del mare, mentre sotto l’acqua si estendono lunghi tentacoli urticanti. La presenza è legata alle condizioni del mare, alle correnti e ai venti. Il vero pericolo sono i tentacoli, che possono raggiungere lunghezze notevoli e rimanere attivi anche quando l’animale è spiaggiato.

Il contatto provoca dolore immediato e intenso, con arrossamento, gonfiore e lesioni cutanee. In certi casi possono comparire anche sintomi generali come nausea, difficoltà respiratorie, crampi o un improvviso malessere che, in acqua, può aumentare il rischio di annegamento. La regola più importante è non toccare mai una caravella portoghese, nemmeno se sembra immobile sulla spiaggia. In caso di contatto, bisogna uscire subito dall’acqua e non strofinare la zona colpita, per evitare il rilascio di altro veleno.

L’Anses consiglia di sciacquare con acqua di mare a cui sia stato aggiunto aceto alimentare. Eventuali tentacoli rimasti sulla pelle vanno rimossi con cautela, evitando il contatto diretto con le mani. In presenza di sintomi diffusi o difficoltà respiratorie, è importante rivolgersi immediatamente a un medico.

Consigli per un bagno in sicurezza

Per limitare il rischio di incontri "sgraditi" è bene prestare attenzione alle segnalazioni sulla presenza di animali marini e, quando possibile, scegliere zone di balneazione sorvegliate. Nei fondali sabbiosi poco profondi può essere utile indossare scarpe da acqua per proteggersi dalle punture dei pesci ragno, mentre qualsiasi animale trovato in mare o sulla spiaggia andrebbe lasciato dov’è.

Meduse, pesci ragno e caravelle portoghesi sono parte dell’ambiente marino e incontrarli non significa sempre trovarsi in situazioni di emergenza. Conoscerli e sapere come comportarsi aiuta però a gestire una puntura nel modo giusto e continuare a godersi il mare in sicurezza.