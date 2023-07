Il caldo favorisce i crampi muscolari: ecco cosa fare per prevenirli

Le temperature elevate e l’eccessiva umidità possono determinare un aumento della sudorazione e una modificazione dell’equilibrio idro-salino dell’organismo. Questa condizione può indurre, a sua volta, problemi ai muscoli oppure - peggio ancora - di malattie venose degli arti inferiori.

I rimedi contro i crampi

Il caldo intenso è un nemico per il benessere dell’organismo e richiede qualche attenzione supplementare, soprattutto nelle giornate con temperature più elevate. Oltre ai problemi di congestione, ai colpi di calore e alla disidratazione, una non corretta regolazione della temperatura corporea può determinare la formazione di crampi muscolari più o meno intensi.

Si tratta di contrazioni spastiche improvvise dei muscoli, principalmente di gambe e braccia, che determinano dolore e anche difficoltà nel compiere i movimenti.

Le persone più a rischio sono gli anziani, soprattutto perché mediamente assumono pochi liquidi, mentre per i giovani questa condizione si verifica principalmente durante l’attività fisica. In tutti i casi, quando le temperature salgono e si perdono tanti liquidi con la sudorazione, è importante prestare attenzione all’idratazione e reintegrare rapidamente i sali minerali persi.

Nel caso di attività sportiva più intensa, oltre a sospenderla ai primi segnali di rigidità muscolare può essere utile reidratarsi con bevande apposite, oltre ovviamente a evitare di praticare sport nelle ore più calde della giornata.

È bene precisare che, quando i crampi si verificano con molta frequenza e non in condizioni di particolare stress, può essere utile rivolgersi a un professionista, perché potrebbero essere un campanello d’allarme di uno stato di salute dell’organismo non ottimale.