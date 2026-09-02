FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Caccia, dal 2 settembre le preaperture in 15 Regioni: allarme per...

Caccia, dal 2 settembre le preaperture in 15 Regioni: allarme per la fauna dopo incendi e siccità

Al via le prime giornate anticipate della stagione venatoria 2026-2027. LIPU e altre associazioni ambientaliste chiedono lo stop dopo un’estate segnata da caldo, siccità e incendi.
Ambiente2 Settembre 2026 - ore 09:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
Ambiente2 Settembre 2026 - ore 09:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Da mercoledì 2 settembre 2026 prende il via in diverse zone d’Italia la fase di preapertura della stagione venatoria 2026-2027. Secondo la LIPU, il calendario delle giornate anticipate interessa complessivamente 15 Regioni nell’arco delle prime due settimane di settembre, con 14 specie coinvolte.

Non significa, però, che in tutte le Regioni interessate la caccia inizi contemporaneamente il 2 settembre. I calendari sono stabiliti a livello territoriale e prevedono giornate, specie e modalità differenti.

La partenza anticipata rispetto alla stagione ordinaria sta provocando le proteste delle associazioni ambientaliste e animaliste, che chiedono alle amministrazioni di rivedere i calendari alla luce delle condizioni ambientali registrate durante l'estate.

Preapertura della caccia 2026: quali Regioni sono interessate?

La LIPU indica 15 Regioni interessate dalle preaperture nell'arco delle prime due settimane a partire dal 2 settembre. Il WWF, in un comunicato pubblicato il 1° settembre, utilizza invece il numero di 16 territori, elencando:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto.

La differenza nel conteggio sembra quindi dipendere dalla modalità con cui vengono considerate le realtà territoriali, mentre il dato centrale resta lo stesso: in gran parte d'Italia sono state autorizzate giornate venatorie anticipate nei primi giorni di settembre.

Per conoscere con precisione quando e per quali specie è consentita l'attività è comunque necessario consultare il calendario venatorio della propria Regione o Provincia autonoma.

Perché si parla di preapertura della caccia?

La stagione venatoria ordinaria segue un calendario nazionale, ma la normativa permette alle Regioni, entro determinati limiti, di prevedere anticipazioni per alcune specie.

La LIPU ricorda che le preaperture rientrano nelle possibilità previste dall'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992.

Per il 2026 l'avvio ordinario della stagione cade nella terza domenica di settembre, il 20 settembre. Le giornate precedenti autorizzate dai calendari regionali costituiscono quindi la cosiddetta preapertura.

Incendi, caldo e siccità: l'allarme delle associazioni

La questione quest'anno assume particolare rilevanza per le condizioni climatiche registrate durante l'estate.

LIPU e LAV sostengono che caldo, siccità, incendi e riduzione degli habitat abbiano già sottoposto la fauna selvatica a una forte pressione e chiedono quindi di rinviare o cancellare le giornate di preapertura.

La LIPU parla di 14 specie interessate e segnala in particolare la situazione di alcune specie che considera in cattivo stato di conservazione, tra cui alzavola e quaglia.

Anche il WWF contesta le preaperture e richiama l'attenzione proprio sulla quaglia, specie migratrice interessata dalla caccia anticipata in alcune aree.

Si tratta, è importante precisarlo, della posizione delle associazioni ambientaliste, mentre i calendari venatori sono stati approvati dalle rispettive amministrazioni regionali secondo il quadro normativo vigente.

Caccia 2026-2027, il calendario cambia da Regione a Regione

Non esiste quindi un'unica data valida per tutta Italia. Il 2 settembre rappresenta l'inizio delle prime preaperture, ma giorni consentiti, specie cacciabili, limiti e modalità possono cambiare sensibilmente a seconda del territorio.

Lo stesso vale per eventuali modifiche dell'ultimo momento, sospensioni o provvedimenti dei tribunali amministrativi sui singoli calendari regionali.

Per chi vuole sapere quando apre la caccia nella propria Regione nel 2026, il riferimento resta dunque il calendario venatorio ufficiale pubblicato dall'amministrazione competente.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Fenicotteri rosa alle Saline di Trapani: per la prima volta nascono tre pulcini nella riserva
    Ambiente3 Agosto 2026

    Fenicotteri rosa alle Saline di Trapani: per la prima volta nascono tre pulcini nella riserva

    Notizia incredibile. I fenicotteri rosa si sono stabiliti alle Saline di Trapani e sono nati tre pulcini. Ecco cosa è successo e perché
  • Incendi boschivi: i numeri da chiamare e cosa fare per mettersi in salvo
    Ambiente3 Agosto 2026

    Incendi boschivi: i numeri da chiamare e cosa fare per mettersi in salvo

    In estate il rischio di incendi boschivi è altissimo: ecco i numeri da chiamare e cosa fare per mettersi in salvo
  • Avvistata la medusa più grande del mondo: tentacoli lunghi oltre 30 metri, più di un tram cittadino
    Ambiente30 Luglio 2026

    Avvistata la medusa più grande del mondo: tentacoli lunghi oltre 30 metri, più di un tram cittadino

    Ecco dove è stata avvistata la medusa più grande del mondo e quali sono le sue caratteristiche. A far paura sono i tentacoli lunghi come un tram
  • Abruzzo, l'orsa Gabbietta avvistata con due cuccioli: è la figlia di Amarena
    Ambiente29 Luglio 2026

    Abruzzo, l'orsa Gabbietta avvistata con due cuccioli: è la figlia di Amarena

    L’orsa Gabbietta, figlia di Amarena, è stata avvistata nel Parco Sirente-Velino insieme ai suoi due cuccioli.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre
Tendenza1 Settembre 2026
Meteo, Anticiclone africano a oltranza: caldo intenso almeno fino al 10 settembre
Settembre prosegue sotto il segno del caldo estivo: si profila un weekend stabile e molto caldo e così anche buona parte della prossima settimana. La tendenza meteo
Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi
Tendenza31 Agosto 2026
Meteo: da giovedì 3 settembre caldo in aumento! Valori oltre i 35 gradi
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede un nuovo rialzo delle temperature da Nord a Sud con valori oltre i 35 gradi.
Meteo: nella seconda parte della settimana ancora caldo anomalo!
Tendenza30 Agosto 2026
Meteo: nella seconda parte della settimana ancora caldo anomalo!
La tendenza meteo per la seconda parte della prossima settimana indica un nuovo aumento del caldo, che sarà ben oltre la norma da Nord a Sud.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Settembre ore 10:29

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154