Il burnout da lavoro e la gestione dello stress durante le feste

I giorni a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, oltre a essere un momento di festa, spesso causano anche ansia e stress nei lavoratori, tra scadenze, bilanci e programmi per il futuro. Per questo motivo è importante prestare attenzione a non farsi schiacciare dalle responsabilità, ma avere la giusta attenzione verso se stessi sia in termini di tempo libero sia per quello che riguarda la salute e il benessere.

L'importanza delle scelte giuste

La prima regola per evitare il cosiddetto burnout consiste nello staccare dal lavoro: è importante prendersi le giuste pause, evitando la reperibilità senza limiti e il controllo continuo delle email.

Proprio durante questi giorni di festa, infatti, il suggerimento è di prendersi almeno qualche momento di stacco, per ricaricare le pile in vista del nuovo anno. Insomma, le ferie, il tempo libero e la disconnessione non sono importanti solo per essere più produttivi quando si ritorna al lavoro, ma sono indispensabili per il benessere della persona. Una volta rientrati dalle ferie, poi, è bene sempre concedersi qualche momento di relax personale: una passeggiata all’aria aperta, un’ora di sport o una lettura rilassante sono ottimi modi per ridurre il rischio burnout.

Anche l’approccio al lavoro è fondamentale per evitare un tracollo in termini di salute mentale. Anzitutto, una corretta gestione dell’agenda e una valida suddivisione degli impegni in base al livello di priorità e importanza permettono di avere sempre la situazione sotto controllo. Poi, soprattutto nei momenti di grande carico di lavoro, è preferibile imparare a delegare, o quantomeno trovare soluzioni efficaci insieme ai colleghi.