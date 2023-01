Buoni propositi per il nuovo anno: i consigli per mantenerli davvero

L’inizio del nuovo anno porta sempre con sé bilanci sul passato e buoni propositi per il futuro. Mettersi a dieta, fare più attività fisica, imparare una lingua straniera, andare a letto presto, smettere di fumare, risparmiare denaro sono solo alcuni esempi degli obiettivi più comuni. Inutile dire che capita molto di frequente che, con il trascorrere delle settimane, i buoni propositi vengano disattesi e dimenticati, o che il ritorno alla routine e allo stress quotidiano rendano più difficile il rispetto degli obiettivi prefissati.

Più autocontrollo e obiettivi concreti

Per riuscire a rispettare i buoni propositi è importante mantenere alta la motivazione e avere la giusta attitudine, nella consapevolezza di tutti i benefici che ne possono derivare. Oltre a scegliere gli obiettivi in maniera realistica e consapevole, evitando sogni irrealizzabili o traguardi troppo ambiziosi, ci sono alcuni piccoli trucchi che possono aiutare a mantenere alta l’attenzione anche una volta finito il periodo delle feste.

In particolare, è fondamentale dare concretezza all’intenzione positiva, ponendosi obiettivi chiari: "Mi impegno per andare a correre 3 volte a settimana appena sveglio", per esempio, è molto più stimolante ed efficace rispetto a "Vorrei fare più attività sportiva".

Può essere molto utile anche ridurre il rischio di cadere in tentazione, evitando le situazioni a rischio. Supponiamo che l’obiettivo sia mangiare meno cioccolato: è facile comprendere che se ci sono in dispensa vari alimenti contenenti questa sostanza, diventa molto più difficile resistere. Infine, c'è una serie di attività che favoriscono l’autocontrollo e la concentrazione sui propri obiettivi, come lo yoga, le passeggiate all’aria aperta, la meditazione, l’attività fisica eccetera. Insomma, instaurare un circolo virtuoso nelle routine quotidiana può essere di grande aiuto anche nel raggiungere obiettivi più specifici e ambiziosi.