Bulbi primaverili: quali piantare ora per avere un giardino colorato in estate?

Chi non vorrebbe avere un bel giardino fiorito in estate? Per realizzare questo sogno è importante agire ora. Ci sono infatti alcuni bulbi primaverili che, se piantati ora, regaleranno splendide aiuole e piccole isole colorate per tutta l'estate.

Quali bulbi primaverili piantare ad aprile?

Il giardino colorato ha sempre un fascino particolare e, grazie ad alcune semplici operazioni da fare, ora è possibile garantirsi uno spazio verde davvero spettacolare la prossima estate.

Il segreto è racchiuso in alcune piante bulbose primaverili, da mettere a dimora in aprile per godere di fioriture bellissime in estate. I fiori che andremo a esaminare non solo coloreranno il manto erboso, ma sprigioneranno anche un profumo particolare. Si tratta di bulbi che non richiedono grossa manutenzione e che è possibile piantare anche in vaso, una soluzione che permetterà anche a chi ha un terrazzo o un balcone di realizzare piacevoli oasi di colore.

Gladiolo, una pianta che incanta per la sua altezza

Iniziamo questa carrellata di bulbi primaverili da piantare ad aprile dal gladiolo, una specie botanica destinata a conquistare tutti con la sua altezza imponente. I fiori di gladiolo possono raggiungere anche un metro d'altezza, ed è fondamentale scegliere per loro un punto riparato dal vento, per evitare che le folate li rovinino.

Preferite aree ben soleggiate e sbizzarritevi nella scelta dei colori. I gladioli infatti possono regalare fiori colorati, che vanno dal più candido bianco al viola. Per creare un effetto scenografico spettacolare è anche possibile piantarli a gruppi di colori diversi. I primi fiori sbocceranno a luglio, e ci terranno compagnia fino alla fine dell'estate.

Dalia, la regina dell'estate

Chiunque stia progettando uno spazio colorato in giardino o un balcone fiorito non potrà ignorare certamente la dalia. Considerata la regina dell'estate, questa specie botanica affascina con i suoi fiori dai petali fitti e dalle geometrie perfette. Anche in questo caso è possibile scegliere tra diversi colori, che vanno dal bianco al rosso, passando per il violaceo e l'arancio. Per la messa a dimora l'ideale è scegliere una zona a pieno sole, mentre per ammirare i primi fiori dovremmo attendere luglio.

Giglio, la bulbosa che decora lo spazio outdoor

Un altra pianta a fioritura annuale che non potrà certo mancare in giardino è il giglio. Questa varietà è molto apprezzata per i suoi fiori grandi e profumati, che sbocciano da giugno ad agosto. Come le altre bulbose, anche il giglio ama posizioni soleggiate.

Come piantare i bulbi primaverili

Sebbene ciascuna pianta bulbosa abbia le proprie caratteristiche, vi sono alcuni elementi comuni che, chiunque si appresti a coltivarle, dovrebbe conoscere. Tra questi ci sono sicuramente quelli che riguardano la loro messa a dimora. Abbiamo già accennato al fatto che tutti i bulbi primaverili prediligono posizioni soleggiate, ma è anche importante assicurarsi di scegliere terreni ben drenati. Il ristagno d'acqua infatti, potrebbe causare il marciume dei bulbi e, di conseguenza, la morte della pianta.

Dopo aver vangato il terreno fino a una profondità di 25/30 cm, predisporre uno strato di stallatico, torba e sabbia. Fare poi delle piccole buche (del diametro pari a una volta e mezzo quello del bulbo) e interrarlo, avendo l'accortezza di posizionare la punta verso l'alto.

Anche la profondità a cui collocare il bulbo nel terreno è importante: se collocato troppo in superficie potrebbe seccarsi, mentre se viene messo troppo in profondità potrebbe faticare a emergere. In generale la regola vuole che i bulbi debbano essere interrati a una profondità pari a tre volte la loro altezza.

La distanza tra un bulbo e l'altro non dovrebbe mai scendere sotto i 5 cm. Una volta completata la messa a dimora sarà necessario solo aspettare, ricordandosi di bagnare il terreno quando appare completamente asciutto. I nostri bulbi primaverili inizieranno a mostrarsi nel giro di poche settimane e ci regaleranno poi giardini colorati spettacolari.

Bulbi primaverili in vaso

Considerare i bulbi primaverili come piante da vaso è decisamente riduttivo, visto che il loro potenziale si esprime pienamente quando vengono piantati in terra. La coltivazione in vaso limita significativamente la moltiplicazione dei bulbi per cespi, a causa dello spazio ridotto a disposizione delle piante. Tuttavia, chi non dispone di un giardino, potrà metterli a dimora in vaso, seguendo le "regole" sulla profondità a cui interrare i bulbi e la distanza sopra esposti.