Botti di Capodanno: come mettere al sicuro i propri animali

A causa dei botti di Capodanno, tra fuochi d’artificio, petardi e quant'altro, come è bene mettere al sicuro i propri animali domestici ed evitare che si spaventino o soffrano? L'udito ipersensibile, soprattutto dei cani, rende i botti con cui si festeggia la fine del 2024 e l'inizio del 2025 un vero incubo. Occorre pertanto adottare alcuni semplici accorgimenti per rendere i festeggiamenti meno traumatici per i propri amici a quattro zampe.

Cosa provocano i botti di Capodanno negli animali?

I botti di Capodanno sono deleteri per tutti gli animali. Gli esperti sottolineano che per esempio gli uccelli, spaventati dal fragore, fuggono dai nidi e volando al buio, alla cieca, anche per chilometri, finiscono per andare a sbattere contro muri o cavi elettrici. Quelli che atterrano su un luogo più sicuro, però, rischiano di morire assiderati a causa delle rigide temperature invernali.

Mucche, cavalli e conigli, invece, si spaventano moltissimo. Lo stress per i rumori forti causati dai fuochi d'artificio o per i colori sgargianti delle scintille in cielo può destabilizzarli, confonderli e portarli a scappare. Come se non bastasse, poi, in queste stesse specie, i botti possono provocare, nelle femmine gravide, addirittura l’aborto.

Come proteggere i propri cani durante i botti di Capodanno?

I botti di Capodanno possono trasformare i festeggiamenti per l'arrivo del 2025 in un vero e proprio incubo per i nostri animali domestici. Per salvaguardarli basta adottare alcune semplici contromisure consigliate dagli esperti di animali e rese note dalla rivista Focus. Per ridurre il livello di ansia nel cane, ad esempio, si consiglia di far stancare il proprio amico a quattro zampe durante il giorno con una lunga passeggiata o una intensa sessione di gioco. Se, infatti, il cane si stanca è più probabile che riesca a rilassarsi durante la serata.

Pare inutile sottolineare che per affrontare al meglio i botti di Capodanno il cane deve essere tenuto all'interno delle quattro mura domestiche. Ebbene sì, l'ambiente conta e fa la differenza. Meglio dunque chiudere tapparelle e finestre e andare ad attutire così il più possibile il rumore. Se si può accedere la televisione o la musica e sovrastare il caos esterno si aiuta, infine, l'animale a vivere una situazione a lui più consona e legata alla routine quotidiana. Oltre a tutto ciò è bene sottolineare anche che l'animale non deve essere lasciato solo in casa. La presenza umana lo aiuta a calmarsi e diminuisce lo stress per i rumori assordanti causati dai fuochi d'artificio e dai vari petardi.

Gli animali più sensibili potrebbero però aver bisogno di una visita dal proprio veterinario per evitare l'insorgere di veri e propri attacchi di panico. Solo lo specialista può sapere se è il caso di prescrivere loro farmaci ad hoc per affrontare al meglio la notte di San Silvestro e i botti di Capodanno.

Altri consigli utili per affrontare al meglio la notte di San Silvestro

In generale per quanto riguarda gli animali domestici è sempre bene dotarli di una medaglietta o una pettorina con il proprio indirizzo e numero di telefono. Se dovessero scappare, impauriti, potrebbero essere così più facilmente ritrovati e portati nuovamente a casa.

Gli esperti consigliano inoltre di non isolare o barricare i propri animali per evitargli di fuggire. È sempre bene lasciar loro lo spazio per muoversi in sicurezza e creare intorno a loro un luogo sicuro e tranquillo che possano riconoscere come parte della loro quotidianità. Devono però essere liberi di spostarsi e di avvicinarsi tra loro o agli umani presenti se avvertono la necessità di essere rassicurati.

Se, infine, il proprio amico a quattro zampe, dovesse scomparire, è bene iniziare a cercarlo subito vicino a casa e presentare immediatamente una denuncia a chi di competenza.