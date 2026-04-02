Bora su Trieste: oltre 40 interventi per alberi caduti e danni

Nella giornata di ieri, la città di Trieste è stata colpita da violente raffiche di Bora che hanno causato numerosi disagi in diverse zone del territorio. Il vento intenso ha messo in difficoltà infrastrutture e sicurezza urbana, rendendo necessario un intervento continuo dei vigili del fuoco. A partire dalle 11:30 del mattino e fino alle 19:00, le squadre operative hanno lavorato senza interruzioni per gestire le emergenze.

Bora su Trieste, oltre 40 interventi per danni e alberi caduti

Come previsto, la Bora continua a soffiare con grande intensità su Trieste e sul suo golfo, con una raffica massima registrata dall’Osmer nella giornata di mercoledì 1° aprile pari a 111 km/h. A partire dalle 11:30, i vigili del fuoco sono stati impegnati ininterrottamente per far fronte alle numerose criticità causate dal vento. Entro le 19 risultavano già conclusi circa 40 interventi, mentre erano ancora in corso 4 operazioni urgenti e 15 richieste restavano in attesa.

Dalle ore 11:30 portati a termine dai #vigilidelfuoco di #Trieste 40 interventi per danni generati dal vento di #bora: la maggior parte per messa in sicurezza di alberi pericolanti e coperture danneggiate [#1aprile 20:00] pic.twitter.com/iX5E1lfsGs — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 1, 2026

Le principali emergenze hanno riguardato alberi abbattuti o instabili, coperture danneggiate, finestre strappate e altri elementi edilizi pericolanti. Per motivi di sicurezza e per facilitare i soccorsi, alcune strade sono state temporaneamente interdette al traffico. In particolare, via Galatti è stata chiusa per il rischio legato a infissi instabili, mentre Strada per Montedoro è stata bloccata a causa di alberi pericolanti.

Grazie a un accordo siglato nel 2025 tra il comando locale dei vigili del fuoco e il Comune, sono entrate in azione anche squadre della Protezione Civile. Queste, coordinate dalla sala operativa, hanno supportato gli interventi rimuovendo alberi caduti in diverse zone della città. Nel corso del pomeriggio si è verificato anche un incidente stradale probabilmente causato dal forte vento. Un autobus della Trieste Trasporti è stato coinvolto intorno alle 14 in via Flavia di Stramare. A bordo si trovavano soprattutto studenti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti, solo grande spavento tra i passeggeri.

Meteo Friuli Venezia Giulia, le previsioni

Il Friuli Venezia Giulia si appresta ad affrontare una giornata dal meteo instabile, dominata soprattutto dal ritorno deciso della Bora, che interesserà in particolare la costa e le zone orientali della regione. Nella giornata di giovedì 2 aprile il cielo sarà caratterizzato da fasi di sole alternate a momenti più nuvolosi, senza precipitazioni significative ma con condizioni atmosferiche variabili.

Lungo il litorale e nelle aree più a est soffierà vento da moderato a forte, con raffiche intense soprattutto su Trieste nelle ore del mattino. Questa situazione renderà la percezione del freddo più accentuata rispetto alle temperature reali, creando possibili disagi nelle zone più esposte.

Con il passare delle ore, nel pomeriggio, il vento tenderà a coinvolgere anche le aree pianeggianti, estendendosi temporaneamente su gran parte del territorio. Anche nelle zone interne si registrerà quindi un aumento della ventilazione, pur con intensità generalmente più contenute.

Sui rilievi il vento proverrà da nord-est e sarà sostenuto soprattutto in quota. Le temperature in montagna resteranno piuttosto basse, contribuendo a un clima decisamente più rigido rispetto alla pianura. Intorno ai 2000 metri si prevedono valori prossimi a -1 grado.