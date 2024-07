Bonus vacanze 2024, quali sono i requisiti per ottenere un contributo fino a 1400 euro?

L'Inps ha confermato anche per il 2024 il bonus vacanze, un incentivo destinato a pensionati e famiglie. Ecco i requisiti per ottenerlo e dove presentare la richiesta.

Bonus Vacanze 2024 Inps: i requisiti e a chi è rivolto

Con l'arrivo dell'estate e del caldo milioni di famiglie stanno organizzando le vacanze estive e in loro soccorso arriva il bonus vacanze 2024 confermato anche quest'anno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, conosciuto con l'acronimo INPS. Il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano ha confermato anche per l'anno 2024 l'incentivo economico destinato a famiglie e pensionati con un Isee inferiore ai 40.000 euro. Si tratta di un aiuto economico pensato per tutte le famiglie composte da almeno tre membri e pensionati per promuovere il turismo. Il bonus vacanze, infatti, viene offerto a determinate categorie di persone per sostenere le spese di viaggio fino ad un tetto massimo di 1.400 euro.

Tra i requisiti principali un Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, inferiore ai 40 mila euro annui. L'incentivo è valido per tutti i soggiorni prenotati tra il 1° maggio e il 17 dicembre 2024 ad eccezione del periodo che va dal 9 al 29 agosto. A chi è rivolto il bonus vacanze 2024? Prima di tutto ai pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (ex Fondo Credito), e la Gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST). Non solo, possono richiedere l'aiuto anche i coniugi conviventi e i figli con disabilità grave o invalidità civile al 100%. Unico requisito richiesto: la loro presenza nell’attestazione Isee del pensionato. Il bonus è rivolto anche a famiglie con almeno tre membri e un reddito Isee inferiore a 40.000 euro.

Bonus Vacanze 2024, come funziona e dove richiederlo

Come funziona il bonus vacanze 2024? L'importo dell'incentivo economico pensato per sostenere le spese di viaggio varia a seconda della durata della vacanza e al reddito Isee. In caso di un soggiorno di 15 giorni, 14 notti, il tetto massimo previsto del contributo è di 1400 euro. Per soggiorni più brevi, tipo 8 giorni (7 notti), il rimborso totale è di 800 euro. La percentuale di rimborso è quindi legata agli scaglioni Isee: 100% in caso di redditi fino a 8000 euro, 60% per redditi superiori ai 72mila euro. Il bonus copre le viaggio, alloggio, vitto, escursioni e attività sportive.

Il rimborso viene così ripartito: 80% immediatamente sulle spese di viaggio, mentre il 20% come detrazione Irpef. Per richiedere il bonus vacanze 2024 è necessario soggiornare in hotel e prenotare tramite agenzie di viaggio e tour operator accreditati. Per inviare la richiesta bisogna accedere al portale Inps o tramite l'App Io con Spid, Carta d’identità digitale o Cns.