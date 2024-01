Bonus bici 2024: da 500 a 1.000 euro: a chi spetta e come richiederlo

È ancora disponibile per l'anno 2024 il bonus bici, il contributo economico pensato per incentivare la mobilità sostenibile e offrire ai cittadini la possibilità di spostarsi a costo zero. Scopriamo gli importi, ma soprattutto cosa cambia rispetto allo scorso anno e chi può richiederlo.

Bonus bici 2024, elenco comuni e chi può richiederlo

Confermato il bonus bici per l'anno 2024, ma non a livello nazionale. Proprio così, il beneficio economico pensato per incentivare la mobilità sostenibile non è più disponibile in tutta Italia, ma solo in una regione. Si tratta dell'Emilia Romagna che, visto il grandissimo successo riscosso dall'iniziativa, ha deciso di prorogarlo per l'anno 2024. Acquistare un bicicletta nuova con pedalata assistita o una cargo bike sempre a pedalata assistita è possibile in Emilia Romagna dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024. Fino allo scorso anno il bonus bici variava a seconda del modello di bici e in particolare in caso di rottamazione di un’autovettura o in caso di residenza in determinati comuni. Quest'anno l'Emilia Romagna ha deciso di non confermare nessune delle due clausole.

La regione Emilia Romagna ha però confermato il bonus bici 2024 tutti i cittadini che risiedono nelle zone dove vengono superati i valori inquinanti. L'obiettivo della Regione, infatti, è quello di ridurre la concentrazione di PM10 e Nox nella zone di pianura dove nel corso degli anni si è registrato un aumento dei limiti richiesti dall'Unione Europea. Per contrastare l'inquinamento tra le varie proposte c'è anche quella della mobilità sostenibile incentivata con l'acquisto di bici con la pedalata assistita. Ma chi può usufruire del bonus bici in Emilia Romagna? La richiesta può essere presentata da parte di tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in uno dei 207 comuni che hanno aderito al bonus (qui la lista completa).

Bonus bici 2024, chi può presentare la domanda e gli importi

Per richiedere il bonus bici 2024 è molto semplice: il soggetto deve essere intestatario della fattura di acquisto indicando anche il conto corrente dove ricevere l'accredito del bonus-contributo. Ma a quanto ammonta il bonus? Il beneficio economico non può superare il 50% dell'acquisto della bici e varia a seconda del modello: fino a 500 euro se si acquista una bicicletta a pedalata assistita e fino a 1.000 euro se si acquista una cargo bike a pedalata assistita.

La richiesta del bonus va inviata tramite internet collegandosi al portale con Spid di livello 2, Cie, Cns dalle ore 14 del 9 gennaio 2024 fino alle ore 12 del 31 dicembre 2024. In fase di compilazione bisogna inviare:

la fattura dell'acquisto con tanto di voce "Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Emilia-Romagna";

una marca da bollo da 16 euro;

i dati del beneficiario;

il conto corrente;

la marca e il nome del modello di veicolo;

il prezzo finale del veicolo;

la dichiarazione di conformità del veicolo all’art. 50 del Codice della Strada;

attestata dal costruttore o dal rivenditore e quietanza di pagamento con firma e timbro del venditore o documentazione bancaria che attesti l’acquisto.

A partire dal 2024 è richiesto anche il numero di telaio del mezzo di trasporto.