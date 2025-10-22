Bonus auto, al via gli incentivi: quasi 600 milioni destinati alle elettriche

FacebookInstagramXWhatsApp

Mobilità22 Ottobre 2025 - ore 14:50 - Redatto da Meteo.it
Ci siamo: da oggi, martedì 22 ottobre 2025, dalle ore 12 sono disponibili i nuovi incentivi auto per il 2025 pensati per favorire la mobilità elettrica e sostenibile. I Bonus auto 2025, approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, presentano delle regole nuove ed aggiornate rispetto alle edizioni precedenti. A chi spettano e come richiederli.

Bonus auto 2025, le novità: 597 milioni di euro alle auto elettriche

L'attesa è finita, visto che da martedì 22 ottobre 2025 arrivano i bonus auto 2025. Si tratta di nuovi incentivi economici approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per favorire la mobilità elettrica e sostenibile. La misura introduce una serie di novità rispetto al passato visto che il decreto, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mette a disposizione 597 milioni di euro per l'acquisto di auto elettriche a zero emissione.

Nello specifico la misura approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica stanzia per i cittadini con un Isee inferiore a 40 mila euro un bonus auto fino a 11 mila euro per l'acquisto di un veicolo elettrico. Il bonus, invece, sale fino a 20 mila euro in caso di microimprese che acquistano veicoli elettrici per finalità commerciali. Per chiunque fosse interessato a richiedere il bonus auto 2025 è fondamentale rottamare un un veicolo termico fino a Euro 5. Attenzione: chi richiede il bonus deve anche essere l'intestatario del veicolo da rottamare. Un dettaglio pensato per evitare truffe

Bonus auto 2025, come richiederlo

Chi può richiedere il bonus auto 2025? Il decreto approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per favorire la mobilità elettrica e sostenibile è rivolto a persone fisiche e microimprese con con residenza o sede legale in aree urbane funzionali, ossia città con più di 50.000 abitanti. Dati alla mano gli incentivi auto 2025 sono disponibili per i residenti di 1.892 comuni presenti nella passata classificazione a cui si aggiungono 368 nuovi comuni aggiunti con l’aggiornamento. Il Ministero ha sottolineato con questo aggiornamento di "assicurare la continuità dei diritti già riconosciuti, evitando penalizzazioni e ampliando la platea dei beneficiari".

Con i nuovi bonus auto 2025 l'obiettivo del Ministero è semplice: raggiungere quota 39.000 immatricolazioni di auto elettriche entro il primo semestre del 2026. Un traguardo importante che qualora venisse raggiunto rappresenterebbe un passo decisivo nella transizione ecologica e nella riduzione delle emissioni dei veicoli in Italia.

I nuovi incentivi auto 2025 dividono consumatori e concessionari. Se le associazioni dei consumatori hanno accolto positivamente i bonus auto 2025 e l'ampliamento dei comuni dove sarà possibile richiederli, i concessionari li bocciano per la presenza di "paletti troppo rigidi" che rischiano di rallentare le vendite.

