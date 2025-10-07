FacebookInstagramXWhatsApp

Sciopero del 10 ottobre 2025 nei trasporti pubblici: ecco dove, chi si ferma e fasce orarie garantite

Si preannuncia un venerdì difficile a Roma per via dello sciopero del 10 ottobre 2025: chi si ferma e perché.
Mobilità7 Ottobre 2025 - ore 14:28 - Redatto da Meteo.it
Un nuovo sciopero è stato proclamato per venerdì 10 ottobre 2025. Disagi, rallentamenti e cancellazioni sono previsti nel settore dei trasporti a Roma. Scopriamo chi si ferma, gli orari della protesta e le fasce garantite.

Sciopero del 10 ottobre 2025: cosa sapere su orari, settori coinvolti e come muoversi

Si preannuncia un venerdì difficile per molti lavoratori, viaggiatori e pendolari in vista dello sciopero del 10 ottobre 2025, in particolare nella città di Roma.

Venerdì 10 ottobre 2025 scatta lo sciopero del trasporto pubblico locale di Roma con conseguenti disagi alla circolazione di tram, bus e metropolitane. Lo sciopero locale a Roma ha una durata di 24 ore e riguarderà solo la rete Atac. Da segnalare che il servizio sarà garantito fino alle 830 e dalle 17 alle 20.

Sciopero 10 ottobre 2025, i motivi della protesta

Lo sciopero dei trasporti locali per il 10 ottobre 2025 è stato indetto da vari sindacati. Nello specifico i sindacati Sul (24 ore) e Usb e Orsa (4 ore) hanno proclamato lo sciopero locale dei mezzi di trasporto a Roma per motivazioni legate ai contratti, ma anche alle condizioni di lavoro e alle risorse del servizio.

In vista dello sciopero di venerdì 10 ottobre 2025 il consiglio è di controllare gli annunci ufficiali sui siti delle aziende di trasporto che partecipano alla protesta.

