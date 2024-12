Doppio imperdibile show: la Luna bacia Venere e Marte è nel Presepe, con una pioggia di stelle cadenti come cornice

Appuntamento tra poche ore con un doppio evento celeste al quale in pochi vorranno rinunciare. Luna e Venere saranno protagonisti di una congiunzione spettacolare, mentre il Pianeta Rosso sarà immerso nell'ammasso stellare del Presepe. Tutto questo avrà come cornice una pioggia di stelle cadenti. Ecco tutti i dettagli.

Doppio show celeste in arrivo: la Luna bacia Venere e Marte

Mancano poche ore al doppio spettacolo celeste che aprirà ufficialmente il lungo elenco di appuntamenti con il cielo di dicembre. Protagonisti di questo show saranno la Luna e Venere, che si troveranno in congiunzione mercoledì 4 dicembre, e Marte, che nelle stesse ore si "immergerà" nell'ammasso stellare del Presepe.

Ad arricchire lo spettacolo ci saranno anche le sigma Hydridi, uno sciame meteorico che a poche ore dal picco potrebbe regalarci qualche sorpresa.

Un susseguirsi di spettacoli ci attende il 4 novembre

Tra poche ore avremmo molti motivi per alzare gli occhi al cielo. Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione astrofili italiani, infatti la Luna si troverà in congiunzione con Venere il 4 novembre subito dopo il tramonto. Il nostro satellite e il secondo Pianeta in ordine di distanza dal Sole si troveranno "vicini" nella costellazione del Sagittario. La Luna sarà in fase crescente, con una luminosità dell'11,4% dopo il novilunio del 1° dicembre, e potremmo osservarla "danzare" con Venere a occhio nudo.

©Stellarium - cielo del 4 novembre ore 18:00 circa

Poche ore dopo il bacio Luna-Venere sarà Marte a dare spettacolo. Il Pianeta Rosso si immergerà nell'ammasso stellare del Presepe, offrendo il secondo spettacolo visibile a occhio nudo nel giro di poche ore. Poco prima di mezzanotte potremmo trovarlo alto all'orizzonte, nella costellazione del Cancro, e vederlo "immergersi" nell'ammasso stellare del Presepe, noto anche con il nome di Ammasso Alveare o con la sigla M44. Quest'ultimo si presenterà con la sua ricca popolazione di stelle, come un oggetto nebuloso visibile a occhio nudo. L'orario migliore per dedicarsi all'osservazione sarà poco prima della mezzanotte.

©Stellarium - cielo del 4 novembre ore 23:00 circa

E per finire le stelle cadenti

Con molta probabilità sarebbero sufficienti il bacio celeste Luna-Venere e l'immersione di Marte nell'ammasso stellare del Presepe a convincere molti skywatcher a trascorrere una serata con lo sguardo puntato al firmamento, ma come spesso accade il cielo sarà pronto a stupirci ancora di più.

Il bis annunciato potrebbe trasformarsi addirittura in un tris se agli eventi in programma decideranno di aggiungersi anche le sigma Hydridi. Il picco di questo sciame meteorico, noto anche come eta Idridi, sarà la sera successiva, ma non è da escludere che qualche stella cadente decida di anticipare, regalandoci così una cornice ancor più suggestiva.

Il loro radiante, ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano, sarà visibile a partire dalle 23.00 circa, culminando verso le 3.30 a circa 50° di altezza sull'orizzonte. Se questo dovesse accadere lo spettacolo è assicurato, anche perché la Luna con la sua scarsa luminosità non arrecherà alcun disturbo alle "fiammate" che potrebbero arrivare a solcare il cielo facendo da cornice a due spettacoli straordinari.