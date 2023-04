Paura in aereo, motore in fiamme e atterraggio d’emergenza per un "Bird strike". VIDEO

Un sospetto impatto contro gli uccelli, un motore in fiamme, l’atterraggio di emergenza: è questo lo scenario da incubo vissuto dai passeggeri di un volo da Columbus, Ohio, diretto verso Phoenix in Arizona. Nelle immagini filmante da alcuni dei passeggeri a bordo si vedono le fiammate provenienti da uno dei motori. Secondo quanto riportato dai media, a causare il problema sarebbe stato l’impatto con un’oca: nonostante la paura, non risultano feriti tra i passeggeri e l’aereo è riuscito a tornare in sicurezza all’aeroporto di partenza.

Che cos’è un "Bird strike"

I "Bird strike", letteralmente impatto contro un uccello, avvengono appunto quando un aere0 colpisce un volatile o uno stormo. L’evento, fatale per gli uccelli, non sempre causa problemi agli aerei: talvolta però l’impatto, soprattutto quando avviene contro un intero stormo, può causare danni ai motori. Gli aerei, in ogni caso, sono progettati per poter affrontare un atterraggio d’emergenza anche con uno dei motori fuori uso.

Cosa causa un "Bird strike"

Secondo quanto riportato dalla CNN, la Federal Aviation Administration (l’autorità regolatrice dei cieli negli States) ha detto che l’impatto contro uccelli in volo - i cosiddetti Bird strikes - sta diventando un problema sempre più frequente. Tra le cause ci sarebbero l’aumento della popolazione di uccelli di grossa taglia e il fatto che i motori più moderni degli aerei sono sempre più silenziosi, rendendo difficile per i volatili sentirli in tempo.