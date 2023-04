Biglietto unico treno-aereo, ora è possibile anche in Italia: ecco dove e come funziona

Novità nel mondo dei viaggi: anche in Italia è arrivata la possibilità di fare un solo biglietto per prendere l’aereo e il treno. Dal 5 aprile il biglietto combinato è diventata una realtà a Fiumicino. Ma come funziona?

Biglietto unico treno-aereo Sto arrivando in Italia: come funziona

Con un'unica operazione si potrà acquistare la tratta aerea e quella ferroviaria. Ita ha dato il via a questa possibilità a Fiumicino, dove dal 5 aprile è possibile acquistare il biglietto unico.

Acquistando un biglietto online, su app, presso le agenzie di viaggio o alle biglietterie aeroportuali, è possibile selezionare l’itinerario aereo con l’aggiunta del treno. Chi atterra a Fiumicino ha quindi la possibilità di comprare anche la tratta ferroviaria verso altre città italiane. Ovviamente anche chi da una città italiana si dirige verso Fiumicino può arrivare in treno e poi, con la stessa operazione, ottenere anche il volo. Con questa novità cambia però il check-in, che va effettuato separatamente in modo da ottenere due carte d’imbarco.

Cosa succede per i bagagli?

Gli effetti personali “non saranno trasferiti automaticamente tra il treno e l’aereo”. A chi arriva in treno toccherà ritirare il proprio bagaglio e portarlo in aeroporto e viceversa. In caso di ritardo aereo ci si dovrà recare al punto di assistenza della compagnia ferroviaria presso la stazione per ottenere la possibilità di un altro treno. Se, invece, a causa del ritardo del treno si perde l'aereo, bisognerà andare alla biglietteria di Ita “per l’emissione del nuovo biglietto aereo per il volo successivo”.

Le stazioni collegate con Roma Fiumicino

Sicuramente il biglietto unico è un servizio che offre grandi vantaggi ai viaggiatori. Ecco di seguito l’elenco completo pubblicato sul sito di Ita con le stazioni italiane con cui Fiumicino è collegato.