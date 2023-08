Come fare per rilassare la mente (anche senza lo yoga)

Per ritrovare la serenità e abbassare i livelli di stress può essere sufficiente svolgere attività ordinarie come sistemare e pulire casa, dedicarsi ai propri hobby o fare qualcosa che si apprezza particolarmente. Quello che importa è l’approccio emotivo: con il giusto stato d’animo anche attività apparentemente noiose possono diventare fonte di benessere psicologico, e a confermarlo sono sempre più evidenze scientifiche.

Pulizia della casa e hobby: idee contro lo stress

Per sentirsi in armonia con se stessi e con l’ambiente circostante non è necessario praticare yoga o svolgere specifici esercizi di rilassamento. Gli stessi benefici rigeneranti, infatti, si possono ottenere in tantissimi modi differenti, magari impegnandosi in qualcosa di utile per la casa o per gli altri.

Anche attività notoriamente noiose come lavare i piatti e pulire casa, se affrontate con la giusta calma, possono diventare un toccasana per il benessere emotivo. Altrettanto stimolante può essere cimentarsi in qualcosa di sfidante, come costruire un oggetto con i mattoncini giocattolo, modellare la ceramica, cucire un capo d'abbigliamento o cucinare un piatto complesso. Attività come queste permettono di distrarre la mente dai problemi quotidiani e scaricare la tensione, in modo piuttosto simile a una lezione di yoga.

In base alle proprie attitudini si possono ottenere ottimi benefici anche da una passeggiata in mezzo alla natura, dalla pulizia dell'auto o dal giardinaggio. E ancora, alcune persone si sentono meglio ascoltando la musica o guardando un film, altre preferiscono guidare o dedicarsi ad attività come il disegno o la scrittura.

Insomma, non esiste una regola valida per tutti, ma trovare del tempo durante la settimana per dedicarsi ad attività rilassanti - con un approccio mentale proattivo - permette di migliorare il benessere emotivo.