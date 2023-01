Clean up therapy: pulire casa favorisce il benessere psicologico

Mantenere ben pulito l’ambiente domestico e gli spazi in cui trascorriamo la maggior parte del tempo favorisce il benessere personale e di chi ci circonda. Infatti, vivere in uno spazio ordinato e igienico è fondamentale anche per mantenere un buon equilibrio emotivo.

Al contrario, una casa disordinata e sporca è lo specchio di uno stato d’animo negativo, tanto da potere innescare un circolo vizioso che danneggia la salute mentale.

Un modo per tutelare il benessere personale

Le pulizie di casa sono sempre state considerate un’attività noiosa e stressante, ma la soddisfazione di vedere le varie stanze in ordine e pulite può essere un toccasana per il benessere emotivo. Oggi viene chiamata anche Clean up therapy ed è un modo per sentirsi a proprio agio nell'ambiente domestico, favorendo il buon umore e il benessere.

Nella realtà dei fatti, è proprio il disordine e il procrastinare le faccende domestiche a creare ansia o - addorittura - disturbi depressivi.

Passare l’aspirapolvere, lavare i piatti, avviare la lavatrice e lucidare i pavimenti possono essere delle ottime valvole di sfogo dopo una giornata di lavoro, ma anche un modo per allontanare le frustrazioni della quotidianità. Oppure, più semplicemente, aiutano a tenere occupati corpo e mente, creando le condizioni ideali per sentirsi più rilassati.

Per molti le pulizie domestiche sono una metafora della premura che si dovrebbe avere nei confronti del proprio benessere personale: vivere in un ambiente sano e pulito, infatti, è un atto d’amore verso noi stessi e le persone che ci circondano.

In alcuni casi, sistemare casa è un ottimo esercizio anche per migliorare concentrazione e produttività.