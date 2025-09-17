FacebookInstagramXWhatsApp

Balenottera di 18 metri trovata morta e arenata alla Terrazza Mascagni di Livorno

Il cetaceo, di 18 metri per 40 tonnellate, è arrivato già morto fino alla Terrazza Mascagni, uno dei simboli di Livorno.
Ambiente17 Settembre 2025 - ore 15:32 - Redatto da Meteo.it
Una balena di circa 18 metri e 40 tonnellate è stata trovata arenata e morta a Livorno stamani, mercoledì 17 settembre.

Il cetaceo (si tratterebbe di una balenottera) è stato avvistato già all’alba lungo la Terrazza Mascagni, uno dei simboli della città, dove si sono affollati in molti per vedere la sua triste fine.

Balenottera morta al largo

La balenottera è già in stato di putrefazione. Sarebbe morta al largo, non si ancora se per un urto o magari di malattia, e poi trascinata a riva. Non è la prima volta nel Livornese. Gli ultimi casi risalgono al 2024 con una balenottera arenata nel quartiere Antignano e al 2022 con un'altra tra le frazioni di Chioma e Quercianella.

Ora tocca alle operazioni di "gestione" della balenottera morta, con il sollevamento, la rimozione e lo smaltimento della carcassa secondo le misure previste dalla legge

