La balenottera e i delfini giocano insieme: le immagini incredibili. VIDEO

Una balenottera che gioca in mare aperto con alcuni delfini: è questa la scena incredibile che è stata ripresa da un videomaker locale tramite il suo drone al largo delle coste della Cornovaglia. Gareth Tibbs, l’autore dello straordinario filmato, ha detto che nella zona si è registrata un’alta attività da parte delle balenottere questo inverno: “Ho provato a registrare una scena come questa per anni, non amano passare molto tempo in superficie. Di solito si immergono e non le vedi per almeno 20-25 minuti”.

La balenottera e i delfini

“Sono davvero entusiasta di esser riuscito a filmare la scena”, ha continuato il videomaker. “Nelle immagini si vede che tipo di relazione esiste tra delfini e balenottere. Spesso viaggiano insieme, e talvolta mi sorprende che i delfini non finiscano mangiati dalla balenottera mentre si nutrono perché spesso sono in superficie insieme. È affascinante come non vengano risucchiati”. La balenottera comune è la seconda per dimensioni della sua famiglia, dopo la balenottera azzurra.