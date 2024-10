Torna il bacio Luna-Venere e sarà visibile a occhio nudo: ecco quando

Uno dei più romantici show celesti sta per tornare. Parliamo del bacio Luna-Venere che tra qualche giorno terrà con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher. Lo spettacolo, se le condizioni meteo saranno favorevoli, sarà visibile a occhio nudo.

Congiunzione Luna-Venere, uno spettacolo imperdibile

Sicuramente non si tratta di un evento raro, ma è comunque uno spettacolo che racchiude sempre il suo fascino. La congiunzione tra il nostro satellite naturale e il Pianeta che prende il nome dalla dea romana dell'amore e della bellezza - previsto tra qualche giorno - promette di affascinare migliaia di appassionati di fenomeni celesti.

Come fanno sapere dall'Uai il romantico "incontro" avverrà martedì 5 novembre poco dopo il tramonto. Alzando gli occhi al cielo verso le 18:00 potremmo osservare Luna e Venere vicini in quello spazio di cielo compreso tra le congiunzioni del Sagittario e dell'Ofiuco. I due corpi celesti risulteranno ben visibili, poiché si troveranno anche piuttosto alti sull'orizzonte.

©Stellarium - cielo del 5 novembre ore 18:00 circa

Luna e Venere "danzano" nel cielo: spettacolo visibile a occhio nudo

Per ammirare la splendida congiunzione del 5 novembre non serviranno strumentazioni particolari. Se il tempo sarà clemente infatti, non faremo fatica a osservarli. Ricordiamo che Venere è il terzo corpo celeste più luminoso, dopo il Sole e la Luna stessa, e che il nostro satellite - dopo il novilunio del 1° novembre - sarà in fase crescente e ormai vicina al primo Quarto, con una luminosità del 15%.

Come anticipato i due corpi celesti "danzeranno" piuttosto alti sull'orizzonte, e in un cielo libero da nubi non sarà difficile individuarli anche senza l'ausilio di binocoli o telescopi. Vi sono tuttavia alcune accortezze che potremmo prendere per garantirci una visuale ottimale.

Come vedere al meglio il "bacio" Luna-Venere

Come sempre accade quando parliamo di eventi celesti, il primo consiglio è quello di scegliere punti di osservazione che siano lontani da fonti luminose. Allontanarsi dalle città - ormai invase da fonti di inquinamento luminoso - e prediligere luoghi in aperta campagna, sulla spiaggia o in montagna, permetterà di non perdersi nessuna delle tante sfaccettature che questo spettacolo può offrire.

Dopo aver raggiunto il luogo prescelto attendere qualche minuto per dar modo agli occhi di abituarsi all'oscurità, e poi alzare lo sguardo in direzione Sud-Ovest. L'incontro avverrà tra la costellazione dell'Ofiuco e quella del Sagittario, e sarà visibile a occhio nudo.