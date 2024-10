Torna il bacio Luna-Marte, quando vederlo a occhio nudo nel cielo autunnale

Uno degli spettacoli più affascinanti sta per arrivare, e promette di tenere con il naso all'insù migliaia di appassionati di fenomeni celesti. Stiamo parlando del bacio Luna-Marte, un evento sicuramente non rarissimo ma che ogni volta affascina per la sua bellezza.

"Danza celeste" tra Luna e Marte, quando alzare gli occhi al cielo

La data da segnare in rosso sul calendario per non perdere la bellissima congiunzione Luna-Marte è quella del 24 ottobre. Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione Astrofili Italiani, alcune ore prima dell'alba il nostro satellite naturale, in fase di Ultimo Quarto e con una luminosità del 49%, si troverà al limite della costellazione del Cancro, "vicinissimo" al Pianeta Rosso, che invece sarà in quella dei Gemelli.

Ovviamente, come sempre accade quando parliamo di "baci celesti", il nostro satellite e il pianeta freddo non arriveranno a sfiorarsi veramente, ma l'illusione ottica che avremmo noi che osserviamo lo spettacolo dalla Terra sarà davvero suggestiva. Per osservare la congiunzione non serviranno strumenti speciali: il "bacio" Luna-Marte sarà, tempo permettendo, visibile a occhio nudo.

©Stellarium - cielo del 24 ottobre ore 2:00 circa

Come vedere la congiunzione Luna-Marte

Come prepararsi per un'osservazione ottimale del bacio celeste in arrivo? Se il meteo sarà favorevole non avremmo bisogno né di binocoli, né di telescopi, visto che entrambi i corpi celesti saranno ben visibili a occhio nudo. Per ammirarli al meglio il nostro consiglio è sempre quello di allontanarsi più possibile dalle zone in cui l'inquinamento luminoso potrebbe in qualche modo ostacolare la visuale, e dirigersi in aree isolate, dove il cielo buio si mostra in tutto il suo splendore.

Non è da escludere che in queste condizioni possiamo anche restare sorpresi dalla comparsa di qualche saetta che arriva a infiammare il cielo. Le Orionidi, note anche come stelle cadenti d'autunno, hanno infatti raggiunto il loro picco nella notte tra il 20 e il 21 ottobre. Avremmo la fortuna di imbatterci in qualche meteora ritardataria? Nell'incertezza meglio mettere in tasca anche qualche desiderio rimasto da esaudire!