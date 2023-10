L'autunno travolge l'Italia: maltempo, piogge e venti intensi da Nord a Sud. Le previsioni meteo

Un'ondata di maltempo è in arrivo in Italia con il passaggio di due intensi perturbazioni dirette sul nostro paese. Stop al caldo anomalo con un clima di stampo autunnale-invernale caratterizzato da piogge e fenomeni temporaleschi, anche intensi. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, freddo e piogge in Italia: al via una nuova fase di maltempo

L'Italia è nella morsa del maltempo complice il passaggio di una serie di perturbazioni che hanno segnato il ritorno delle piogge e di venti intensi. Una fase climatica ancora più intensa e fredda è prevista nel fine settimana al Centro-Nord, mentre al Sud nuova impennata delle temperature con il termometro che risale verso i 35°. L'autunno è arrivato in Italia dopo un'estate lunga e caldo.

L'arrivo delle perturbazione atlantiche ha segnato l'afflusso di massa d'aria più fresca con un brusco calo termico al Nord e il ritorno delle piogge su buona parte del Mediterraneo. Una settimana di pioggia e rovesci lungo tutto lo stivale complice il passaggio di tre perturbazioni, anche se tra oggi e domani è previsto il passaggio di una quarta perturbazione diretta verso il Nord e marginalmente verso il Centro. Ma non finisce qui, visto che in prossimità del weekend è attesa la perturbazione n.5 di ottobre che darà luogo ad un marcato peggioramento del clima con fenomeni temporaleschi intensi nelle regioni del Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 19 ottobre 2023: bel tempo con sole al Sud e Isole. Nel resto del paese alternanza tra nuvole e schiarite, anche se non si esclude il rischio di piogge e precipitazioni al Nord e sulla Toscana. Non solo, il maltempo potrebbe interessare con violenti rovesci anche la zona di Levante ligure, alta Toscana, Venezia Giulia, Nord-Ovest Sardegna, Lazio e Umbria. In aumento le temperature al Centro-Sud con valori intorno ai 30° e picchi di 35° in Sicilia per la presenza dei venti di Scirocco.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: piogge al Nord

Le proiezioni meteo dei prossimi giorni sono nel segno del maltempo. Per la giornata di venerdì 20 ottobre forti venti meridionali, soprattutto di Scirocco, su tutti i mari con un conseguente aumento delle temperature che nelle regioni del Sud faranno toccare nuovi record per il mese di ottobre. In Sicilia, infatti, la colonnina di mercurio potrebbe toccare anche 35°, mentre nelle restanti regioni del Sud non si escludono valori intorno ai 30 gradi.

Al Nord, invece, persiste un clima autunnale con piogge e maltempo diffuso. Non si escludono fenomeni temporaleschi anche intensi con il rischio di nubifragi e situazioni critiche in Lombardia e Toscana. Anche la zona del Nord-Est non sarà immune a questa forte ondata di maltempo e sulle coste più esposte si profila il rischio di mareggiate. Nel weekend il tempo sarà di stampo variabile con piogge e rovesci previste solo a Nord-Est, Lombardia e lungo il versante tirrenico.