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Autunno con i bambini: 4 idee per viaggi sostenibili in famiglia

Dove andare in autunno con i bambini? Quattro idee per viaggi sostenibili in famiglia tra treni, foliage, borghi e natura in Italia.
Ambiente7 Ottobre 2026 - ore 12:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
Ambiente7 Ottobre 2026 - ore 12:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’autunno può essere uno dei periodi migliori dell’anno per organizzare un viaggio con i bambini. Le temperature diventano più piacevoli, molte destinazioni sono meno affollate rispetto all’estate e boschi, borghi e campagne cambiano completamente colore.

È anche il momento giusto per provare un modo diverso di viaggiare, scegliendo quando possibile treni, mezzi pubblici, biciclette, passeggiate e strutture attente all’ambiente. Non è necessario andare lontano: l’Italia offre diverse destinazioni che permettono di combinare natura, attività per i più piccoli e una mobilità più sostenibile.

Ecco quattro idee per un viaggio autunnale in famiglia.

Alto Adige in treno tra foliage, boschi e piccoli borghi

L’Alto Adige è una delle destinazioni più adatte a chi vuole trascorrere qualche giorno immerso nella natura senza necessariamente utilizzare continuamente l’automobile.

Bolzano, Bressanone, Brunico e numerose località delle vallate sono collegate dalla rete ferroviaria e dai trasporti locali, permettendo di costruire un itinerario combinando treno, autobus e passeggiate.

In autunno il paesaggio cambia volto: boschi e vigneti assumono tonalità che vanno dal giallo al rosso intenso, mentre le temperature possono essere ancora adatte alle escursioni a bassa quota.

Con i bambini si possono scegliere percorsi semplici, passeggiate nei boschi, visite ai borghi e giornate dedicate alle fattorie o ai musei locali. Per rendere il viaggio più sostenibile, l’idea è lasciare l’auto ferma per qualche giorno e utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti principali.

Perché piace ai bambini

Il viaggio in treno diventa già parte dell’esperienza e può essere alternato a brevi escursioni nella natura, parchi giochi e attività legate alla montagna.

L’importante, soprattutto con bambini piccoli, è non trasformare la vacanza in una corsa da una località all’altra: meglio scegliere una base e scoprire lentamente il territorio circostante.

Umbria, un viaggio lento tra Assisi e Spello

Per un weekend autunnale in famiglia si può puntare anche sull’Umbria, dove borghi, paesaggi collinari e percorsi nella natura permettono di costruire un viaggio decisamente più lento.

Una delle combinazioni più semplici è quella tra Assisi e Spello, due località che possono essere inserite nello stesso itinerario e raggiunte anche utilizzando il treno. Assisi permette di alternare visite culturali a passeggiate, mentre Spello offre un centro storico raccolto che può essere esplorato senza lunghi spostamenti.

Con bambini già abituati a camminare si possono aggiungere brevi percorsi nella campagna umbra, evitando itinerari troppo impegnativi.

L’autunno aggiunge anche un altro elemento: il territorio entra nella stagione dell’olio nuovo, dei prodotti del bosco e delle tradizioni gastronomiche legate ai mesi più freschi.

Come renderlo più sostenibile

Si può arrivare in Umbria in treno e utilizzare i collegamenti regionali per spostarsi tra le località, limitando l’uso dell’automobile. Anche la scelta dell’alloggio può fare la differenza: agriturismi e piccole strutture che utilizzano prodotti locali permettono di trasformare il viaggio in un’esperienza più legata al territorio.

Cinque Terre con i bambini: niente auto e spostamenti in treno

Un’altra idea è scoprire le Cinque Terre in autunno. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore sono collegate dalla ferrovia e proprio il treno rappresenta uno dei modi più semplici per muoversi tra i diversi borghi.

Per una famiglia significa poter organizzare la giornata senza continui spostamenti in automobile: si può visitare un paese, salire nuovamente sul treno e raggiungere quello successivo.

L’autunno può offrire inoltre un’esperienza differente rispetto ai mesi estivi, quando l’area raggiunge i livelli più elevati di affluenza turistica. Con i bambini più grandi è possibile aggiungere alcune passeggiate panoramiche, scegliendo sempre percorsi aperti e compatibili con la loro età e preparazione.

Un viaggio in cui il treno diventa protagonista

Per i più piccoli, spostarsi continuamente con brevi tratte ferroviarie può diventare quasi un gioco. Si può scegliere di dormire in una sola località e utilizzare il treno durante il giorno, riducendo così gli spostamenti e costruendo un itinerario più semplice.

Prima di partire è comunque importante controllare sempre l’apertura dei sentieri, perché le condizioni possono cambiare soprattutto dopo periodi di pioggia.

Parco Nazionale d’Abruzzo con ritmi lenti e attività nella natura

Per le famiglie che preferiscono boschi e montagna, l’autunno è il momento ideale per pensare a qualche giorno nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Località come Pescasseroli possono diventare una base per passeggiate e attività dedicate alla scoperta dell’ambiente. Il vero protagonista, soprattutto tra ottobre e novembre, è il bosco. I bambini possono imparare a riconoscere foglie, alberi e tracce degli animali, trasformando una semplice passeggiata in una piccola esplorazione.

Naturalmente osservare la fauna selvatica richiede rispetto delle distanze e dell’ambiente: l’obiettivo non deve essere inseguire gli animali, ma imparare a conoscere il loro habitat.

Agriturismi e prodotti del territorio

Per rendere l’esperienza più sostenibile si possono privilegiare strutture di piccole dimensioni, produzioni locali e attività organizzate con guide del territorio.

Anche il ritmo della vacanza conta: restare più giorni nella stessa zona, invece di spostarsi continuamente, riduce gli spostamenti e permette ai bambini di vivere maggiormente il luogo.

Come organizzare un viaggio sostenibile con i bambini

Viaggiare in modo più sostenibile non significa rinunciare alle comodità né trasformare una vacanza in qualcosa di complicato.

Spesso bastano alcune scelte: utilizzare il treno per raggiungere la destinazione, preferire trasporti pubblici o biciclette una volta arrivati, scegliere strutture locali e programmare meno tappe. Con i bambini, inoltre, rallentare può rappresentare un vantaggio.

Una giornata con una passeggiata, un museo e un momento libero può funzionare meglio di un itinerario con cinque attrazioni diverse. L’autunno invita proprio a questo tipo di viaggio: meno frenetico, più vicino alla natura e maggiormente legato alla scoperta del territorio.

Cosa mettere in valigia per un viaggio autunnale con bambini

In autunno il meteo può cambiare rapidamente, soprattutto in montagna. Meglio quindi vestirsi a strati e portare una giacca impermeabile, scarpe adatte alle passeggiate, un cambio per i bambini e uno zaino leggero.

Per le giornate nella natura possono essere utili anche una borraccia riutilizzabile e una piccola merenda preparata prima di partire, evitando quando possibile prodotti usa e getta.

Non serve molto altro: la parte più divertente per i bambini spesso rimane semplicemente poter camminare tra le foglie, prendere un treno o scoprire un posto completamente nuovo.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Ottobre ore 14:57

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