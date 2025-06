Auto diesel Euro 5: dal 1° ottobre non potranno più circolare in 3 regioni italiane

Il 1° ottobre segnerà una nuova svolta nella circolazione stradale. A partire da quella data infatti sarà vietato circolare con vetture diesel Euro 5 in tre regioni italiane.

Blocco auto diesel Euro 5 in tre regioni

Le vetture diesel con omologazione Euro 5 sono tra quelle che inquinano di più e rappresentano un rischio per la salute collettiva. La crescente attenzione verso la qualità dell'aria ha portato negli ultimi anni le amministrazioni comunali a prendere provvedimenti sulla circolazione e imporre forti limitazioni per far fronte all'emergenza smog.

L'esigenza di dare alle città aria più pulita è uno degli obiettivi del Green Deal europeo ed è proprio in quest'ottica che a breve, i provvedimenti adottati in 3 regioni italiane, limiteranno l’uso delle autovetture che inquinano di più.

Auto diesel Euro 5, dove non potranno più circolare?

La circolazione delle vetture alimentate a gasolio e immatricolate tra il 2011 e il 2015 subirà, a partire dal 1° ottobre, forti limitazioni in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

Le auto diesel Euro 4 non potranno più circolare in Piemonte dal lunedì al venerdì, tra le 8:30 e le 18:30 (fascia oraria con le maggiori criticità nel traffico urbano) e riguarderà i Comuni con più di 30.000 abitanti. Si tratterà di un provvedimento temporaneo, in vigore dal 1° ottobre al 15 aprile 2026, che dovrebbe poi divenire strutturale e prevedere il blocco nello stesso periodo anche l'anno successivo.

In Lombardia le auto diesel Euro 5 M1 (quelle destinate al trasporto di persone fino a 8 posti) non potranno circolare dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 in tutti i Comuni di Fascia 1 (Capoluoghi di provincia e comuni vicini) e nei Comuni di Fascia 2 con più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). Al contrario di quanto previsto per il Piemonte, lo stop auto diesel in Lombardia il divieto di circolazione sarà permanente.

L'Emilia Romagna ha invece previsto un blocco della circolazione auto Euro 5 dalle 8:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì, nei comuni di pianura con almeno 30 mila abitanti e a Bologna. La normativa prevede la facoltà per gli altri Comuni di prevedere il divieto su base volontaria. Il divieto di circolazione auto diesel in Emilia Romagna, così come previsto per la Lombardia, avrà carattere permanente.

Cosa rischiano i trasgressori e quali sono le criticità del divieto?

Chi non rispetterà il divieto di circolazione auto diesel Euro 5 potrà andare incontro a pesanti sanzioni. Per i recidivi si potrà arrivare alla sospensione della patente fino a 30 giorni.

In un Comune come Torino (dove si registrano 69 veicoli ogni 100 abitanti), lo stop dovrebbe interessare circa 250.000 vetture, pari all’8% dell’intero parco auto regionale.