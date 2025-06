Meteo, weekend con caldo intenso sull'Italia: le previsioni

La prima settimana di giugno si chiude con l’alta pressione nord africana ben salda sul Mediterraneo centrale; dunque, anche sulla Penisola italiana dove prosegue la fase di sole, tempo stabile e temperature estive ben oltre la norma. Nel corso del weekend al Sud e sulla Isole maggiori l’anomalia termica tenderà ad accentuarsi ulteriormente: qui, infatti, il termometro potrà raggiungere e di poco superare la soglia dei 35 gradi, con uno scarto dalla media del periodo di 6-8 gradi e con conseguenti disagi legati alla calura. Sempre leggermente ai margini della cupola anticiclonica restano le regioni settentrionali, dove si osserverà ancora una certa variabilità e il caldo un pò più contenuto, con il termometro che non dovrebbe superare i 30-31 gradi. Nel frattempo, l’instabilità atmosferica degli ultimi giorni tenderà a ridursi e a concentrarsi verso il settore alpino lambito, tra sabato e domenica, dalla coda di un’altra perturbazione atlantica (la n.3). All’inizio della prossima settimana, la massa d’aria più temperata che affluirà alle spalle del fronte consentirà un temporaneo e lieve ridimensionamento del caldo anche sulle regioni del Centro-Sud, complice una maggiore ventilazione settentrionale. Ma durerà poco: da mercoledì 11 giugno si prospetta il ritorno del caldo intenso, con un maggiore coinvolgimento anche delle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per venerdì 6 giugno

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato lungo l’alto versante adriatico, in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle Isole, salvo qualche annuvolamento sparso su Toscana, Umbria e alto Lazio, specie in mattinata. Maggiore variabilità nel resto del Settentrione, con un cielo irregolarmente nuvoloso, intervallato da schiarite. Addensamenti più consistenti nel settore alpino e prealpino, associati a occasionali e brevi precipitazioni. Temperature in generale lieve aumento: valori fino a 25-29 gradi al Nord, punte di 34-35 gradi nelle aree interne poco lontane del mare del Sud, della Sicilia e della Sardegna. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per sabato 7 giugno

Ancora un po’ di variabilità sulle regioni di Nord-Ovest, su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli, con un cielo spesso nuvoloso, ma con alcune aperture. Nubi più consistenti associate ad alcuni rovesci o isolati temporali, sin dalle prime ore della giornata, tra Valle d’Aosta, nord del Piemonte e della Lombardia, nel pomeriggio-sera anche nel settore alpino e prealpino orientale. Tempo stabile e ben soleggiato nel resto del Paese. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud, con punte fino a 35-37 gradi nei settori interni. Venti: deboli, con tendenza al rinforzo dello Scirocco sul Tirreno centrale e occidentale.