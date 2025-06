Meteo, 5 giugno tra forti temporali e caldo intenso: le previsioni

Proseguono le giornate da piena estate in questa prima settimana di giugno al Centro-Sud e nelle Isole per la presenza dell’Anticiclone nordafricano. L’alta pressione garantirà in queste regioni tempo soleggiato e caldo oltre la norma almeno fino a domenica, con punte massime nel fine settimana di 35-37 gradi. Al Nord, invece, prosegue l’instabilità a causa del passaggio di una perturbazione atlantica (la nr. 2 di giugno), responsabile di rovesci e temporali anche di forte intensità. Ma da domani si conferma un miglioramento nelle regioni settentrionali, con tempo più stabile e qualche locale rovescio limitato alle zone alpine. Stabilità atmosferica, schiarite ancora più ampie e temperature in rialzo sabato al Nord, con soltanto alcuni temporali sulle Alpi. I dati attuali indicano per domenica l’arrivo di un’altra perturbazione che porterà un nuovo aumento delle nuvole e del rischio di temporali principalmente sulle zone alpine e al Nord-Est; è previsto anche un generale rinforzo della ventilazione, che lunedì si estenderà a tutto il Paese. Si tratterà di venti dai quadranti settentrionali, in grado di interrompere l’intensa ondata di caldo.

Previsioni meteo per giovedì 5 giugno

Nelle prossime ore locali rovesci e temporali su Alpi, Levante Ligure, Lombardia e nord del Veneto, con fenomeni di forte intensità possibili tra Piemonte orientale e Lombardia e rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche. Nuvolosità irregolare nel resto del Nord, in Toscana e Sardegna, generalmente sereno altrove. Nel corso della giornata i rovesci e i temporali si estendono al Nord-Est, all’Emilia Romagna e, più isolati, all’Appennino umbro marchigiano; le precipitazioni insistono, indebolite, al Nord-Ovest. Temperature massime in calo al Nord-Est; punte di 32-33 gradi al Centro-Sud. Venti deboli o localmente moderati meridionali.

Previsioni meteo per venerdì 6 giugno

Migliora nelle regioni del Nord, con tempo più stabile e più spazio a schiarite; maggiore presenza di nuvole su Alpi e Prealpi, con locali e brevi rovesci; al mattino cielo nuvoloso anche in molte zone del Nord-Ovest. Tempo soleggiato lungo l’alto versante adriatico, in Emilia Romagna, al Centro-Sud e Isole. Temperature in generale rialzo. Venti deboli.