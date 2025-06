Meteo, 9-10 giugno con lieve calo termico poi torna il caldo intenso

Si profila una seconda settimana di giugno stabile e con un clima pienamente estivo. Le temperature subiranno un lieve calo all’inizio della settimana poi in seguito, da mercoledì 11 giugno, probabilmente torneranno gradualmente a riportarsi al di sopra della norma.



Lunedì nel dettaglio sole su gran parte del Paese con qualche modesto annuvolamento su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Temperature in lieve calo sulla pianura Padana, sui versanti adriatici, in Sardegna e nel nord della Sicilia. Venti: moderato Maestrale sul Mare di Sardegna e canale D’Otranto. Moderata Bora sull’alto Adriatico.

Tendenza meteo: da metà settimana nuova impennata delle temperature





Da martedì e per alcuni giorni, probabilmente per gran parte della settimana, un campo di alta pressione si stabilirà sull’Italia con tempo stabile e soleggiato e con un graduale rialzo delle temperature. Picchi intorno ai 35 gradi.



Per il resto della settimana, infatti, dovrebbe consolidarsi un robusto anticiclone con tempo stabile e soleggiato in tutta Italia e temperature di nuovo in aumento verso valori ben oltre la norma e da piena estate. Ne sarà responsabile ancora una volta l’espansione ed il rafforzamento dell’Anticiclone Nord-africano non solo verso il Mediterraneo centro-occidentale ma anche oltralpe verso parte dell’Europa centrale.