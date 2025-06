Meteo, weekend con sole e caldo intenso: punte intorno ai 35 gradi

Gli ultimi aggiornamenti meteo per venerdì e il weekend confermano che l’anticiclone nord africano tenderà a consolidarsi con più decisione sull’Italia, estendendosi anche verso le regioni settentrionali che fino a giovedì saranno invece coinvolte da correnti più instabili.

In particolare, nella giornata di venerdì 6 giugno gli effetti dell’alta pressione torneranno a farsi sentire al Nord, con condizioni meteo in generale stabili e temperature in aumento fino a valori superiori alla media stagionale. Non mancherà tuttavia della nuvolosità sparsa, e brevi e isolati rovesci o temporali pomeridiani potranno ancora svilupparsi nelle aree alpine e prealpine. Nessun cambiamento in vista per il Centro-Sud e le Isole, dove il tempo sarà diffusamente stabile e soleggiato, accompagnato da un clima estivo.

La tendenza meteo per il weekend

Le proiezioni meteo per il weekend del 7 e 8 giugno mostrano l’insistenza dell’anticiclone su gran parte dell’Italia. Sole protagonista al Centro-Sud e nelle Isole maggiori, e tempo in prevalenza stabile e soleggiato anche al Nord. Stando alle attuali proiezioni, tuttavia, le regioni settentrionali potrebbero assistere a un nuovo aumento dell’instabilità nelle zone alpine, con fenomeni che domenica potrebbero sconfinare anche nelle vicine zone di pianura del Nord-Est.

Nel corso del weekend si profila inoltre un’ulteriore intensificazione del caldo: le temperature dovrebbero aumentare in tutta Italia, portandosi fino a 6-8 gradi oltre le medie stagionali. Nelle ore più calde registreremo punte pari o superiori ai 30 gradi in molte zone del Paese, e saranno probabili anche picchi intorno ai 35-36°C, specie in Sardegna e nelle regioni centrali.

Per conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione seguite i prossimi aggiornamenti.