Meteo, giugno esordirà con clima da mese di luglio e temporali

Sul Mediterraneo centrale e sull’Italia si sta instaurando una circolazione di tipo estivo. Un campo di alta pressione infatti proteggerà la maggior parte delle nostre regioni dal passaggio delle perturbazioni atlantiche e favorirà un deciso aumento delle temperature anche al Sud, verso valori anche al di sopra della norma. Solamente il settore più settentrionale del nostro Paese di tanto in tanto verrà sfiorato dai sistemi perturbati in transito sull’Europa centrale.

Martedì 3 giugno sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali tempo prevalentemente soleggiato. Nuvolosità variabile invece sull’insieme delle aree alpine e sulle aree pedemontane del Nord-Ovest. Su Alpi e Prealpi possibili rovesci a carattere sparso, più probabili sui settori centrali e orientali. Temperature in leggero rialzo al Sud e in Sicilia, clima caldo su gran parte del Paese, con temperature prossime a 35 gradi in Sardegna per effetto dei venti di Scirocco.

Mercoledì 4 giugno sarà ancora una giornata calda ed estiva sulle regioni peninsulari e sulle Isole, nonostante un possibile aumento della nuvolosità in Sardegna. Sulla base degli ultimi aggiornamenti nel corso del giorno una perturbazione si avvicinerà al Nord-Ovest, favorendo un aumento delle nubi e della probabilità di rovesci, in particolare in Valle d’Aosta, sul nord del Piemonte e sul nord della Lombardia. Dal pomeriggio qualche rovescio o temporale anche sulle aree montuose del Veneto e sul Trentino Alto Adige. Temperature in ulteriore rialzo in Sicilia e al Sud.