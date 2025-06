Meteo, 2-3 giugno tra sole caldo e qualche temporale: le previsioni

Lunedì 2 e martedì 3 giugno ancora alta pressione allungata su gran parte d’Italia e tempo in generale soleggiato e stabile in tutto il Centro-Sud e Isole; temporaneo e moderato aumento dell’instabilità invece al Nord, lambito da una perturbazione che comunque sfilerà al di là delle Alpi. A metà settimana, tra mercoledì e giovedì, un’altra perturbazione scivolerà sulle regioni settentrionali con fase instabile; nel resto d’Italia invece non ci saranno grossi cambiamenti, con l’alta pressione che garantirà ancora tempo in generale soleggiato e stabile. Nell’ultima parte della settimana l’alta pressione rinsalderà la sua posizione anche al Nord, garantendo così tempo bello in tutta Italia. Nei prossimi giorni le temperature caleranno leggermente al Nord mentre saliranno nel resto d’Italia: il caldo, con temperature tipicamente estive, si avvertirà quindi soprattutto al Centro-Sud e Isole.

Previsioni meteo per lunedì 2 giugno

Lunedì prevalenza di tempo soleggiato e stabile in Emilia, Romagna, Centro-Sud e Isole. Nel resto del Nord cieli piuttosto nuvolosi, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello: rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Venti meridionali da deboli a moderati; mari da poco mossi a mossi. Temperature massime in calo al Nordovest e settore alpino orientale, in crescita invece nel Medio Adriatico e al Sud: massime quasi dappertutto al di sopra della norma, con valori tipicamente estivi.

Previsioni meteo per martedì 3 giugno

Martedì nuvole e isolati temporali su Alpi e Prealpi, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte e Veneto; in prevalenza bello e soleggiato nel resto d’Italia. Giornata caratterizzata da caldo tipicamente estivo: temperature massime in leggero aumento al Sud e all’estremo Nordovest, pressochè invariate altrove.