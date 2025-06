Meteo, 4-5 giugno con rischio temporali al Nord: la tendenza

La prima settimana di giugno sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche pienamente estive sull’Italia. La circolazione atmosferica a livello mediterraneo, infatti, vedrà la presenza di un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale, ben saldo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Su quelle settentrionali, invece, si osserveranno alcuni lievi e temporanei cedimenti, a causa di una maggiore ingerenza del flusso atlantico fin verso la regione alpina.

In seno a tale flusso si muoveranno alcuni veloci sistemi perturbati: uno di questi (la perturbazione n.2 di giugno) attraverserà le regioni settentrionali tra mercoledì sera e giovedì, con una fase di maggiore instabilità atmosferica, ma non in tutti i settori.

Tendenza meteo: 4-5 giugno instabili al Nord, più caldo al Centro-sud



In particolare, tra mercoledì pomeriggio e le prime ore di giovedì, rischio di rovesci e temporali localmente intensi sulle regioni di Nord-Ovest (particolarmente la fascia alpina e prealpina centrale), in successivo trasferimento, giovedì a metà giornata, verso le regioni di Nord-Est.

Al momento non si può del tutto escludere un marginale coinvolgimento delle regioni centrali, con alcuni isolati fenomeni tra Toscana, Umbria e Marche nel pomeriggio di giovedì.

L’evoluzione resta incerta nei dettagli della tempistica e delle aree coinvolte.

Per il resto tempo stabile e soleggiato, con cielo tutta al più velato.

Seguirà un rapido miglioramento e poi di nuovo un altro possibile veloce passaggio instabile tra il 7 e l’8 giugno, ma che dovrebbe limitarsi ad interessare le zone alpine.



Dal punto di vista termico, le temperature si manterranno su valori ben oltre la norma, particolarmente al Centro-Sud e sulle Isole dove l’anomalia positiva sarà dell’ordine dei 5-6 gradi, destinata ad accentuarsi ulteriormente verso la fine della settimana. I termometri supereranno diffusamente i 30 gradi, con picchi in molti casi di 33-34 gradi, fino a sfiorare i 35-36 tra venerdì e domenica.

Il caldo sarà leggermente più contenuto al Nord, in particolare al Nord-Ovest dove, fino a sabato, non si dovrebbero superare i 27-28 gradi, ma qui sarà l’afa ad accentuare la sensazione di disagio.