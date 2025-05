Meteo, prima settimana di giugno tra caldo estivo e rischio temporali: la tendenza

Alta pressione dal Nord Africa e caldo in aumento: settimana stabile e soleggiata per molte regioni, ma in alcune zone torna il rischio temporali

Tendenza 30 Maggio 2025 - ore 11:19 - Redatto da Meteo.it