Meteo, domenica 1° giugno sole e caldo estivo

Maggio si chiude con l’estate che bussa alle porte dell’Italia: lo fa con l’espansione progressiva dell’anticiclone nord africano dalla Penisola iberica verso il Mediterraneo centrale. Il sole e il tempo stabile saranno accompagnati da una massa d’aria di origine sub-tropicale che porterà le temperature su valori ben al di sopra della norma e, in molti casi, tipici del mese di luglio.

Il tutto in coincidenza con l’estate meteorologica che prenderà ufficialmente il via proprio domenica 1° giugno. Inizialmente l’anomalia più marcata (fino a 5-6 gradi oltre la norma del periodo) è attesa al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna con temperature che in questo fine settimana toccheranno e localmente supereranno i 30 gradi; ad inizio settimana il caldo estivo, oltre che il Centro, coinvolgerà anche il Sud e la Sicilia mentre tenderà ad attenuarsi nelle regioni settentrionali.

Sul fronte del tempo, tra domenica 1° giugno e l’inizio della prossima settimana il Nord verrà lambito dalla coda di una perturbazione atlantica (la n.1 di giugno), con un conseguente aumento dell’instabilità atmosferica, principalmente tra la fascia alpina e le vicine pianure. Il rischio di piogge e temporali potrebbe proseguire fino a giovedì. Nel resto d’Italia si prospetta invece una settimana di sole.

Le previsioni meteo per domenica 1° giugno

Su Isole maggiori, regioni del Centro-Sud, Emilia Romagna, Venezie, Liguria e pianura lombarda tempo soleggiato, salvo il passaggio di velature al Nord e temporanei annuvolamenti pomeridiani in Appennino con la possibilità di brevi temporali in sviluppo nel pomeriggio sui rilievi dell’Abruzzo occidentale. Nel resto del Nord maggiore variabilità, con un cielo tra il poco nuvoloso e il parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o brevi temporali nel settore alpino, occasionalmente più verso sera sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia e Friuli.

Temperature fino a 30 gradi e oltre in Sardegna, qui con picchi di 33-34 nell’interno, e nelle regioni del Centro-Nord; valori fino a 27-28 gradi al Sud e Sicilia Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 2 giugno

Tempo soleggiato al Centro-Sud ma in parte anche in Emilia Romagna dove però assisteremo a dei passaggi nuvolosi; qualche velatura in Toscana. Nel resto del Nord cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con piogge e locali temporali sull’arco alpino con parziale coinvolgimento tra pomeriggio e sera delle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli.

Temperature in calo sulle regioni alpine, in Piemonte e Lombardia occidentale; in lieve aumento al Sud e Sicilia. Venti meridionali in prevalenza deboli sui mari italiani, ad eccezione di un moderato Scirocco nel Canale di Sardegna con mare mosso; in corrispondenza dell’isola, un po’ mosso anche il Tirreno; calmi o poco mossi gli altri mari.