Meteo, 31 maggio dal sapore estivo: punte oltre i 30 gradi! Le zone più calde

Maggio si chiude oggi con l’estate che già bussa alle porte dell’Italia: l’espansione progressiva dell’anticiclone nord africano dalla Penisola iberica verso la regione alpina e il Mediterraneo centrale, infatti, ci traghetterà verso un weekend tipicamente estivo. Il sole e il tempo stabile saranno accompagnati da una massa d’aria di matrice sub-tropicale, che porterà le temperature su valori ben al di sopra della norma e, in molti casi, tipici del mese di luglio.

L’anomalia più marcata (fino a 5-6 gradi superiori alla norma del periodo) è attesa al Nord, sul medio e alto Tirreno e sulla Sardegna, dove si prevedono picchi massimi di poco oltre i 30 gradi tra sabato e domenica. Il tutto in coincidenza con l’estate meteorologica che prenderà ufficialmente il via domenica 1° giugno.

Sul fronte del tempo, tra domenica e l’inizio della prossima settimana il Nord Italia verrà lambito dalla coda di una perturbazione atlantica (la n.1 di giugno), con un conseguente aumento dell’instabilità atmosferica, principalmente tra la fascia alpina e le pianure vicine.

Le previsioni meteo per sabato 31 maggio

Sull’insieme del Paese tempo stabile e soleggiato. Nel corso della giornata si osserverà il passaggio di velature sulle regioni settentrionali e lo sviluppo di cumuli di scarso spessore attorno ai rilievi. Addensamenti localmente più consistenti durante il pomeriggio nel settore alpino dove non si possono del tutto escludere brevi rovesci a carattere isolato: più probabili nelle Alpi piemontesi e lombarde, tra le Dolomiti e la Carnia.

Temperature in aumento, ben oltre la norma anche di 5-6 gradi. Clima estivo, con punte massime fino a 30-32 gradi al Nord, su Toscana, Lazio e Sardegna. Venti: settentrionali in indebolimento anche al Sud, con gli ultimi rinforzi su Canale d’Otranto e mar Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 1 giugno

Tempo ben soleggiato sulle Isole maggiori, nelle regioni del Centro-Sud e in Emilia Romagna, basso Veneto e Venezia Giulia, salvo il passaggio di velature e temporanei modesti annuvolamenti pomeridiani in Appennino. Nel resto del Nord maggiore variabilità, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso.

Nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o brevi temporali nel settore alpino, occasionalmente in serata anche sulle vicine pianure del Piemonte e nel nordovest della Lombardia.

Temperature in ulteriore lieve aumento: massime tra 24 e 30 gradi, con picchi poco oltre al Centro-Nord e sulla Sardegna. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.