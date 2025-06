Meteo, giugno al via con sole e caldo estivo: le previsioni

Primi giorni di giugno con l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano allungata a occupare gran parte dell’Italia: tra oggi e martedì il tempo quindi sarà in prevalenza soleggiato e stabile; un po’ di instabilità solo al Nord, con i temporali che comunque rimarranno per lo più confinati alle zone alpine e prealpine. Le condizioni meteo stabili saranno accompagnate da un caldo tipicamente estivo, con temperature che si attesteranno su valori ben al di sopra della norma e, in molti casi, tipici del mese di luglio: sono attese temperature fino a 5-6 gradi oltre le medie stagionali, con le anomalie più marcate inizialmente al Centro-Nord e Sardegna, poi al Centro-Sud. A metà settimana, mercoledì e giovedì, instabilità in temporaneo aumento al Nord lambito da una perturbazione (perturbazione numero 1 di giugno), mentre nel resto d’Italia resisteranno l’alta pressione e il tempo soleggiato; poi nell’ultima parte della settimana tornerà la stabilità atmosferica anche al Nord.

Previsioni meteo per domenica 1 giugno

Domenica al mattino tempo bello quasi dappertutto, con appena un po’ di nubi innocue sulle Alpi. Nel pomeriggio nuvole e isolati temporali sulle zone alpine, bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in lieve calo al Nord e regioni centrali tirreniche, in crescita nel Medio Adriatico e al Sud Peninsulare: picchi di 33-34 nell’interno della Sardegna, e nelle regioni del Centro-Nord; valori fino a 27-28 gradi al Sud. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 2 giugno

Lunedì bello e stabile al Centro-Sud e in Emilia-Romagna. Nel resto del Nord cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con piogge e locali temporali sull’arco alpino con parziale coinvolgimento tra pomeriggio e sera delle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Temperature in calo sulle regioni alpine, in Piemonte e Lombardia occidentale; in lieve aumento al Sud e Sicilia. Venti meridionali in prevalenza deboli sui mari italiani, ad eccezione di un moderato Scirocco nel Canale di Sardegna con mare mosso; in corrispondenza dell’isola, un po’ mosso anche il Tirreno; calmi o poco mossi gli altri mari.