Meteo, Italia divisa tra caldo intenso e forti temporali: le previsioni dal 4 giugno

In questo inizio di giugno l’anticiclone nordafricano continua a dominare la scena meteo sull’Italia: i suoi effetti si fanno sentire soprattutto in Emilia Romagna e in tutto il Centro-Sud e Isole, con tanto sole e temperature ben oltre la norma che entro la fine della settimana potranno raggiungere anche i 35-36 gradi. Il resto del Nord, per contro, fino a giovedì resterà ai margini dell’alta pressione e sarà coinvolto da perturbazioni in transito sull'Europa centrale.

La più intensa farà sentire i suoi effetti tra mercoledì 4 giugno e giovedì 5, con piogge e temporali localmente intensi, possibili nubifragi e grandine. A partire da venerdì si profila poi una fase di stabilità atmosferica anche per le regioni settentrionali, dove si dovrebbe quindi assistere anche a una lieve intensificazione del caldo.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 giugno

Prevalenza di nuvole al Nord, tranne sull’alto Adriatico e in Emilia Romagna. Nuvoloso con piogge al mattino in Valle d’Aosta, Piemonte, alta Lombardia e Ponente Ligure. Nel pomeriggio e in serata peggiora con rovesci e temporali anche nel resto della Lombardia, alto Veneto e Trentino Alto Adige; fenomeni localmente intensi, con rischio di nubifragi, grandine e raffiche di vento possibili in Piemonte e su Alpi e Prealpi lombarde. Soleggiato al Centro-Sud, con delle velature al Centro e più nubi in Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest; valori fino a 33-34 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e in Sardegna. Venti deboli o moderati meridionali.

Le previsioni meteo per giovedì 5 giugno

Al Sud e sulla Sicilia cielo sereno. Al Centro, in Emilia Romagna e Sardegna cielo parzialmente nuvoloso. Nel resto del Nord nuvoloso o molto nuvoloso e tempo instabile, con elevato rischio di rovesci o temporali sin dal mattino, in esaurimento poi in serata. Permane la possibilità di fenomeni intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Temperature massime in calo al Nord-Est; punte di 33-34 gradi su medio Adriatico, Lazio, Sud e Sicilia. Venti deboli o localmente moderati meridionali.