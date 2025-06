Meteo: weekend molto caldo, poi probabile svolta. La tendenza da sabato 7 giugno

Il fine settimana del 7 e 8 giugno vedrà ancora il dominio dell’alta pressione protesa dal Nord Africa, specie sulle nostre regioni centro-meridionali dove gli ultimi aggiornamenti meteo confermano un weekend particolarmente caldo. Resterà per lo più ai margini dell'alta pressione il Nord Italia, ancora alle prese con condizioni meteo più instabili in particolare nella giornata di domenica, quando si profila l'arrivo di una perturbazione. Le attuali proiezioni meteo, poi, mostrano il probabile arrivo di una massa d'aria più fresca che, tra domenica e l'inizio della prossima settimana, concederebbe una breve tregua dalla calura.

La tendenza meteo per il weekend

Qui il tempo stabile e prevalentemente soleggiato sarà associato anche ad un incremento delle temperature, che potranno portarsi fino a 6-8 gradi oltre le medie stagionali con punte nelle massime intorno ai 35 gradi e conseguenti disagi per la calura.

Il Nord vedrà un sabato temporaneamente più stabile, con qualche isolato rovescio o temporale solo lungo le Alpi e schiarite più ampie e diffuse in Val Padana, il tutto accompagnato da temperature in lieve aumento e punte di 30-32 gradi al Nord-Est e in Emilia Romagna. Poi domenica il margine settentrionale dell’anticiclone tonerà a indebolirsi e ad arretrare proprio in coincidenza del Nord, che verrà raggiunto da una perturbazione a carattere di fronte freddo. Il fronte si addosserà all’arco alpino alimentando lo sviluppo di piogge o rovesci sparsi che poi nella seconda parte della giornata, specie la sera, si propagheranno anche a carattere temporalesco verso le Venezie e l’alto Adriatico. Più a ovest, tra Lombardia e Piemonte, il rischio di piogge appare basso anche se non si può escludere del tutto qualche occasionale episodio di instabilità; qui vi saranno anche le condizioni per l’innesco di venti di Foehn in discesa dalle Alpi. Il fronte sarà seguito da aria più fresca con i primi cali termici domenica solo sul settore alpino. In seguito nella giornata di lunedì, secondo le attuali proiezioni, l’aria fresca dovrebbe propagarsi anche al resto dell’Italia sospinta da venti moderati o tesi settentrionali, per lo più di Maestrale.

Per l’inizio della prossima settimana dovremmo quindi avere un ridimensionamento del clima caldo anche al Centro-Sud, con temperature in discesa verso valori più normali ma solo temporaneamente. Infatti a più lunga scadenza, per il resto della settimana, dovrebbe consolidarsi un robusto anticiclone con tempo stabile e soleggiato in tutta Italia e temperature di nuovo in aumento verso valori ben oltre la norma e da piena estate.

Per conferme e maggiori dettagli di questa evoluzione si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.