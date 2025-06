Meteo, 6 giugno con caldo intenso fino a 35 gradi: ecco dove

Da questo venerdì l’alta pressione tornerà protagonista assoluta sull’Italia, con un deciso miglioramento anche al Nord, dove il tempo sarà più stabile, salvo locali rovesci sulle Alpi. Il fine settimana del 7-8 giugno vedrà il dominio dell’alta pressione nordafricana al Centro-Sud, con tempo soleggiato e temperature in decisa risalita: si potranno raggiungere punte intorno ai 35 gradi, anche 6-8 gradi oltre le medie stagionali, con conseguenti disagi legati alla calura. Al Nord sabato sarà più tranquillo, con schiarite ampie e solo qualche isolato temporale sulle Alpi. Le massime toccheranno i 30-32 gradi, specie su Nord-Est ed Emilia Romagna. Domenica, però, l’anticiclone inizierà a cedere: una nuova perturbazione, legata a un fronte freddo, raggiungerà le Alpi, aumentando l’instabilità e il rischio di rovesci e temporali. Seguirà aria più fresca, con un primo calo termico domenica sull’arco alpino, e da lunedì venti settentrionali si estenderanno a tutta Italia, riportando le temperature su valori più normali anche al Centro-Sud. Ma sarà solo una pausa: nella seconda parte della settimana si prospetta il ritorno del caldo, con un nuovo rinforzo dell’alta pressione e valori di nuovo ben oltre la norma.

Previsioni meteo per venerdì 6 giugno

Migliora nelle regioni del Nord, con tempo più stabile e più spazio a schiarite; maggiore presenza di nuvole su Alpi e Prealpi, con locali e brevi rovesci; al mattino cielo nuvoloso anche in molte zone del Nord-Ovest. Tempo soleggiato lungo l’alto versante adriatico, in Emilia Romagna, al Centro-Sud e Isole. Temperature in generale rialzo. Venti deboli.

Previsioni meteo per sabato 7 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Maggior nuvolosità in prossimità di Alpi e Prealpi, con qualche rovescio o isolato temporale soprattutto da metà giornata. Temperature in ulteriore lieve aumento, valori ben oltre la norma e punte anche superiori ai 35 gradi nei settori interni del Centro-sud e delle Isole Maggiori. Venti deboli.