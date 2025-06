Meteo, 7-8 giugno con caldo anomalo al Centro-sud: le previsioni

La prima settimana di giugno si chiuderà con l’alta pressione nord africana ben salda sul Mediterraneo centrale, dunque anche sulla Penisola italiana dove proseguirà la fase di sole, tempo stabile e temperature estive ben oltre la norma. Nel corso del weekend al Sud e sulla Isole maggiori l’anomalia termica tenderà ad accentuarsi ulteriormente: qui, infatti, il termometro potrà raggiungere e di poco superare la soglia dei 35 gradi, con uno scarto dalla media del periodo fino a 8-9 gradi e con conseguenti disagi legati alla calura. Sempre leggermente ai margini della cupola anticiclonica resteranno le regioni settentrionali, dove si osserverà ancora una certa variabilità e il caldo un po’ più contenuto rispetto al resto del Paese. Nel frattempo, l’instabilità atmosferica degli ultimi giorni tenderà a ridursi e a concentrarsi verso il settore alpino lambito, tra sabato e domenica, dalla coda di un’altra perturbazione atlantica (la n.3) in transito Oltralpe. Tra lunedì e martedì si conferma un temporaneo e lieve ridimensionamento dell’anomalia termica, complice una maggiore e più temperata ventilazione settentrionale che farà seguito al fronte atlantico. Ma attenzione, perché nella seconda parte della prossima settimana non si esclude l’avvio della prima ondata di calore della stagione, con un coinvolgimento questa volta anche delle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per sabato 7 giugno

Ancora un po’ di variabilità sulle regioni di Nord-Ovest, su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli, con un cielo spesso nuvoloso, ma con alcune aperture. Nubi più consistenti associate ad alcuni rovesci o isolati temporali, sin dalle prime ore della giornata, tra Valle d’Aosta, nord del Piemonte e della Lombardia, nel pomeriggio-sera anche nel settore alpino e prealpino orientale. Tempo stabile e ben soleggiato nel resto del Paese. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud, con punte fino a 35-37 gradi nei settori interni. Venti: deboli, con tendenza al rinforzo dello Scirocco sul Tirreno centrale e occidentale.

Previsioni meteo per domenica 8 giugno

Lungo le coste dell’alto Adriatico, in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle Isole tempo stabile e soleggiato. Nel resto del Nord cielo inizialmente nuvoloso, ma con nubi in dissolvimento sulla valle padana e passaggio a tempo soleggiato dal pomeriggio. Tempo instabile nelle Alpi, con alcuni rovesci o isolati temporali più probabili nel settore centro-orientale, destinati a concentrarsi in serata e nella notte, tra il nord del Veneto e del Friuli. Caldo in ulteriore intensificazione al Centro-Sud con punte massime tra 35 e 37 gradi. Temperature in aumento anche al Nord dove si toccheranno i 30-32 gradi. Venti occidentali in leggero rinforzo: forte Libeccio tra il basso Ligure e l’alto Tirreno, con i mari fino a molto mossi.