Meteo, domenica 8 picco del caldo al Centro-sud: la tendenza

La domenica non dovrebbe vedere nessuna novità di rilievo per le regioni centro-meridionali dove il tempo rimarrà stabile, soleggiato e caldo con temperature fino a 6-8 gradi oltre le medie stagionali e punte nelle massime intorno ai 35 gradi. La calura potrebbe un po’ attenuarsi solo nell’ovest della Sardegna raggiunto da venti più freschi di Maestrale.

Per quanto riguarda il Nord le attuali proiezioni confermerebbero l’arrivo a ridosso delle Alpi di una perturbazione a carattere di fronte freddo che favorirà lo sviluppo di piogge o rovesci sparsi, specie nel settore centro-orientale della catena, con fenomeni che poi in serata dovrebbero coinvolgere con alcuni temporali anche le Venezie.

Temporanei addensamenti e qualche piovasco non sono esclusi anche sulla Liguria mentre nel resto delle regioni settentrionali dovrebbero comunque prevalere le schiarite. La ventilazione dovrebbe intensificare al Nord con le condizioni per l’innesco di venti di Foehn in discesa dalle Alpi e l’arrivo della Bora in serata sull’alto Adriatico.

Tendenza meteo dall'8 giugno: caldo intenso ma anche temporali



Il fronte sarà seguito da aria più fresca con i solo sul settore alpino. In seguito nella giornata di lunedì l’aria fresca dovrebbe propagarsi anche al resto dell’Italia sospinta da venti settentrionali fino a moderati che dovrebbero in parte ridimensionare il caldo più intenso anche al Centrosud con temperature in discesa verso valori intorno ai 2-3 gradi sopra le medie. Si tratterebbe però solo di una fase temporanea.



Infatti a più lunga scadenza, per il resto della settimana, dovrebbe consolidarsi un robusto anticiclone con tempo stabile e soleggiato in tutta Italia e temperature di nuovo in aumento verso valori ben oltre la norma e da piena estate. Ne sarà responsabile ancora una volta l’espansione ed il rafforzamento dell’Anticiclone Nord-africano non solo verso il Mediterraneo centro-occidentale ma anche oltralpe verso parte dell’Europa centrale.

Per conferme e maggiori dettagli di questa evoluzione si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.