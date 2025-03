Australia: trovato il più antico cratere di impatto sulla Terra

Credit: Chris Kirkland, Curtin University

I ricercatori della School of Earth and Planetary Sciences della Curtin University, in collaborazione con il Geological Survey of Western Australia hanno scoperto l'esistenza di un cratere da impatto di meteorite più antico del mondo nella regione di Pilbara, nell'Australia Occidentale.

Un gruppo di scienziati della School of Earth and Planetary Sciences della Curtin University con la complicità del Geological Survey of Western Australia hanno fatto una scoperta davvero rivoluzionaria; dopo mesi di ricerche hanno identificato la presenza di un cratere da impatto di meteorite più antico del mondo nella regione di Pilbara in Australia. Si tratta di un cratere risalente a circa 3,47 miliardi di anni fa, il cui studio ora diventa importantissimo per conoscere informazioni senza precedenti sulla storia antica della Terra e sugli eventi cosmici che hanno plasmato il nostro pianeta.

Nell'area della North Pole Dome del cratere di Pilbara gli studiosi hanno scoperto la presenza di formazioni rocciose e coni di frantumi che sono stati fondamentali per decifrare l'impatto di un meteorite. Il cratere Pilbara è situato nell'Australia Occidentale e risale a circa 3,47 miliardi di anni fa, il che lo rende la più antica struttura di impatto conosciuta sulla Terra.

Secondo gli studiosi le ramificazioni della formazione del cratere Pilbara sono state molto profonde e l'impatto, avvenuto miliardi di anni fa, avrebbe generato onde sismiche, ma anche una serie di tsunami. La scoperta di questo cratere fornisce informazioni sulle condizioni ambientali della Terra primordiale, visto che l'impatto si è verificato durante l'era paleoarcheana.

Il professor Tim Johnson, in merito alla presenza di coni di frantumazione fondamentali per identificare e confermare i siti di impatto dei meteoriti, ha sottolineato come la loro presenza nel sito del cratere Pilbara è stata determinante nel convalidare l'ipotesi dell'impatto.