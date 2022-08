Stangata per i prezzi dei treni di Trenord: tutti gli aumenti

Sul sito ufficiale Trenord è stata pubblicata la tabella con i nuovi prezzi dei biglietti per le tratte ordinarie, abbonamenti e viaggi integrati, in vigore dal 1° settembre 2022. Numerosi e consistenti gli aumenti che renderanno più "salato" il rientro dalle ferie per i pendolari e che peseranno notevolmente sulle famiglie. Vediamo tutti i dettagli.

Nuova ondata di rincari, aumento trasporti da settembre per Trenord

Quello che sta per arrivare si preannuncia come un autunno decisamente caldo per le famiglie italiane che, dopo un'estate segnata da temperature roventi ed eventi estremi, si ritroveranno a fare i conti con un "clima" bollente sotto il profilo del caro vita.

La ripresa dell'attività lavorativa e la riapertura delle scuole coincideranno, infatti, con una serie di rincari nei trasporti pubblici che Trenord (società che opera il trasporto regionale Lombardo) ha già annunciato sul suo sito ufficiale, e che entreranno in vigore dal 1° settembre 2022.

Migliaia di famiglie - dopo aver visto lievitare i prezzi del carrello della spesa a seguito dell'inflazione e della grave crisi idrica degli ultimi mesi - dovranno così fare i conti anche con gli aumenti nel trasporto pubblico, che peserà su studenti e pendolari lombardi.

Biglietti e abbonamenti Trenord, rincaro per adeguamento inflazione

La notizia era trapelata già ai primi di luglio, quando la giunta regionale guidata da Attilio Fontana aveva approvato il piano per l'aumento dei prezzi sui trasporti, per adeguarli all'inflazione. Il rincaro, inizialmente previsto al 7,64%, è stato poi ridotto grazie a un algoritmo che tiene conto dei ritardi e delle condizioni di viaggio, che possono incidere sulla qualità del servizio.

Nonostante la riduzione tuttavia, l'aumento del prezzo di biglietti e abbonamenti rischia di pesare notevolmente sul bilancio familiare.

Aumenti Trenord, quanto costerà viaggiare in treno dal 1° settembre

La delibera della regione Lombardia ha previsto due diverse fasce di aumenti:

3,82% circa, per biglietti e abbonamenti ordinari

1,9% circa, per i biglietti integrati

Di conseguenza, scegliere di spostarsi da Milano a Gallarate costerà 0,20 centesimi in più per il biglietto singolo - che passa da 4,80 a 5 euro - e 3 euro in più per chi usufruisce dell'abbonamento mensile - che passerà dagli attuali 81 euro a 84.

Andrà leggermente meglio a chi dovrà spostarsi da Milano a Saronno, chiamato a fare i conti con un aumento del biglietto singolo di "soli" 10 centesimi (da 2,90 a 3 euro) e di 2 euro per l'abbonamento mensile (da 54 a 56 euro).

Aumenti limitati all'1,92% per chi viaggia utilizzando i biglietti integrati, come quelli di IVOL - Io Viaggio Ovunque in Lombardia - e di Trenocittà.

Ovviamente gli aumenti riguardano tutte le tratte lombarde, e non solo quelle che interessano il capoluogo. Per conoscere i nuovi prezzi in vigore dal 1° settembre per la tratta di proprio interesse è possibile consultare il sito ufficiale Trenord.