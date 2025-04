Astronomia, Luna e Marte: stasera, 5 aprile incontro cosmico

Appuntamento da non perdere stasera, 5 aprile, con il firmamento. Alzando gli occhi al cielo potremmo ammirare il bacio celeste tra Luna e Marte. Tutti i dettagli per non perdersi questo show celeste, sicuramente non rarissimo ma sempre molto affascinante.

Congiunzione Luna-Marte, i dettagli

Uno spettacolo imperdibile, gratis e completamente visibile a occhio nudo, è quello che attende stasera molti appassionati di eventi celesti. I protagonisti dello show saranno Luna e Marte, che si incontreranno nella costellazione dei Gemelli subito dopo il tramonto.

Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) l'evento non vedrà solo il nostro satellite naturale e il Pianeta Rosso, visto che anche le stelle Polluce e Castore si uniranno allo spettacolo, osservando la romantica effusione dall'alto e offrendo un allineamento di astri davvero incredibile.

Come vedere il bacio celeste Luna-Marte

Per ammirare i due corpi celesti alla loro distanza minima (meno di 2°) sarà sufficiente alzare gli occhi al cielo in direzione ovest/sud-ovest tra le 21:00 e le 22:00 di stasera, sabato 5 aprile.

In presenza di cieli sereni lo spettacolo sarà visibile a occhio nudo. La Luna, al Primo Quarto dopo il novilunio del 29 marzo, avrà una luminosità del 57,1%, che si sommerà a quella apparente del Pianeta Rosso. Tutto questo, unito al fatto che i due corpi celesti saranno molto alti nel cielo nel momento in cui si "incontreranno", permetterà di seguire l'evento a occhio nudo anche nelle città.

Tuttavia, come sempre accade quando parliamo di show celesti, allontanarsi dalle luci artificiali permetterà di godere di una visuale decisamente migliore. Anche l'impiego di un binocolo o di un telescopio donerà all'evento una bellezza ancora maggiore, poiché permetterà di scorgere nell'oculare entrambi gli astri contemporaneamente, e di non perdersi nessun dettaglio di questo incontro ravvicinato sicuramente non raro, ma sempre affascinante.