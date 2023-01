Un asteroide ha “sfiorato” la Terra: il passaggio a 3.600 km. VIDEO

Un piccolo asteroide, chiamato 2023 BU e scoperto appena una settimana fa, questa notte ha “sfiorato” la Terra: il corpo celeste infatti è passato ad appena 3.600 chilometri dal nostro Pianeta, una distanza molto ridotta in termini spaziali. Basta pensare che alcuni satelliti lanciati in orbita per le telecomunicazioni e le indagini meteorologiche si trovano normalmente a 36mila chilometri di distanza dalla Terra. Il passaggio, comunque, non ha causato alcun pericolo pur essendo il quarto più ravvicinato che sia mai stati registrato.

L’asteroide vicino alla Terra

Il piccolo asteroide ha un diametro compreso tra 3,5 e 8,5 metri e ha raggiunto il punto più vicino alla Terra sorvolando l’area meridionale del Sud America. Il passaggio ravvicinato, secondo le previsioni alle ore 1.28 di questa notte. Secondo quanto riporta l’Ansa il passaggio ravvicinato causa per l’asteroide un cambio di traiettoria a causa della gravità terrestre: prima di incontrare la Terra, 2023 BU aveva un’orbita quasi perfettamente circolare e impiegava 259 giorni per completare un’orbita attorno al Sole. Dopo il passaggio di questa notte le ultime previsioni parlano di uno schiacciamento dell’orbita, che sarà completata in 425 giorni.