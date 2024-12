Asteroide grande quanto l’Empire State Building sorvola la Terra: ecco quando

Occhi puntati al cielo nei prossimi giorni per osservare uno spettacolo davvero unico. Un asteroide largo quanto l'Empire State Building passerà vicino alla Terra nella giornata di mercoledì 4 dicembre 2024, 11 anni dopo la sua scoperta. Tutto quello che c'è da sapere.

Asteroide 2024 passerà sopra la Terra: la data da non perdere

È stato annunciato per mercoledì 4 dicembre 2024 il passaggio di un asteroide grande come l'Empire State Building sopra la Terra. Un evento da non perdere, visto che un passaggio di questo tipo capita si e no una volta all'anno. Nessun pericolo o minaccia per la Terra, anzi il passaggio dell'asteroide grande 450 metri è previsto vicinissimo alla Terra intorno alle 5.27 UTC (00.27 EST) della notte tra martedì e mercoledì, arrivando a 1,4 milioni di miglia (2,2 milioni di chilometri) dal pianeta.

Per la Nasa, l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d'America ha spiegato: "Qualsiasi oggetto che si trovi entro 4,6 milioni di miglia dalla Terra e sia più grande di 492 piedi, in grado di causare danni regionali significativi in ​​caso di impatto, è definito oggetto potenzialmente pericoloso".

L'asteroide in questione si chiama 2020 XR ed è stato scoperto dal Panoramic Survey Telescope e dal telescopio Rapid Response System 2 alle Hawaii il 4 dicembre del 2020.

Quando e come vedere il passaggio dell'asteroide 2020 XR

Per tutti gli appassionati di spazio e corpi celesti, l'asteroide 2020 XR appartiene alla categoria Apollo, una classe di oggetti che prende il nome dall'asteroide 1862 Apollo. Questi corpi celesti solitamente presentano un'orbita più grande dell'orbita della Terra intorno al Sole e il loro percorso incrocia il percorso della Terra. Al momento l'asteroide 2020 XR non è considerato una minaccia e per chiunque lo volesse osservare in cielo è possibile farlo collegandosi su YouTube.

Il Virtual Telescope Project, infatti, mostrerà il passaggio ravvicinato di 2020 XR su YouTube, a partire dalle 18:30 UTC (1:30 p.m. EST) del 3 dicembre 2024, mentre è ancora visibile solo con l'utilizzo di grandi telescopi dall'emisfero settentrionale.