Artemis 1: come seguire la diretta streaming del lancio, a che ora è e tutte le ultime news

Manca veramente poco al lancio dell'Artemis 1, un evento al centro dell'attenzione mondiale che ci consentirà di tornare sulla Luna. Ecco tutti i dettagli e le news sulla diretta streaming dell'attesissima missione Nasa che oggi promette di farci trattenere il fiato.

Missione Artemis 1: tutto pronto per il lancio

Il conto alla rovescia è iniziato e oggi, lunedì 29 agosto 2022, il razzo Artemis 1 partirà dal trampolino di lancio 39B del Kennedy Space Center della Nasa in Florida, diretto sulla Luna.

Il countdown ufficiale sul sito ufficiale dell'agenzia governativa statunitense è iniziato e l'apertura della finestra di lancio è prevista per le 8.33 a.m. EDT - 14.33 ora italiana.

Se chi si trova oltreoceano potrà godersi lo spettacolo puntando gli occhi al cielo, chi non ha la fortuna di essere presente fisicamente potrà comunque vivere questo momento emozionante grazie alla diretta streaming sul canale youtube, predisposta dall'agenzia spaziale americana e disponibile a questo link.

Si tratta di un'occasione imperdibile, per appassionati e non solo, che potranno così seguire il lancio del razzo spaziale che porterà in orbita l’astronave Orion senza equipaggio. restando comodamente seduti in poltrona.

Two hours sleep ✅ Blue flight suit ✅ 🇮🇹 + 🇩🇪 + 🇫🇷 ✅ go #Artemis1! pic.twitter.com/3lW5BcsvV6 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 29, 2022

Dalla Terra alla Luna, quanto durerà il viaggio?

Quanto tempo impiegherà il razzo Artemis 1 a raggiungere la Luna? La Nasa, in una nota, ha precisato che

si tratterà di un viaggio di sei settimane durante le quali Orion si muoverà attorno alla Luna per poi fare ritorno sulla Terra. Durante Artemis I, Orion decollerà a bordo del razzo Space Launch System (SLS) e viaggerà per 280mila miglia (circa 450mila km) dalla Terra e 40mila miglia (64mila km) al di là della faccia più lontana della Luna

L'obiettivo dell'ente spaziale è quello di raccogliere informazioni utili ad ampliare la nostra comprensione della scienza lunare, degli sviluppi tecnologici e delle radiazioni dello spazio profondo, in vista di successive missioni in cui la Nasa conta di riuscire a far allunare astronavi nelle quali siano presenti esseri umani.

Artemis 1 sarà infatti l'apripista a due successive missioni, Artemis 2 e Artemis 3, Quest'ultima riporterà l'uomo, dopo oltre mezzo secolo dalla memorabile impresa dell'Apollo 11, a rimettere piede per la seconda volta sulla Luna.

Lancio Artemis 1, preoccupazione per le condizioni meteo

Il più grande razzo mai costruito finora è pronto a iniziare il suo viaggio verso la Luna, ma nelle ultime ore le condizioni meteo hanno destato qualche preoccupazione.

Le previsioni infatti sembrano indicare per le prossime ore forti temporali, che rischierebbero di costringere l'agenzia governativa a rinviare il lancio di Artemis 1 ai primi di settembre.

Artemis 1 news, un problema tecnico blocca il rifornimento di idrogeno

A poco più di quattro ore dal momento del lancio un problema tecnico ha rischiato di compromettere l'operazione. Si è trattato di un inconveniente al caricamente dei propellenti, che ha costretto per ben due volte a sospendere il rifornimento di idrogeno liquido necessario - insieme all'ossigeno - come propellente nel lanciatore.

I tecnici Nasa hanno individuato una perdita - che ha costretto al primo stop - proprio nello stesso punto dello stadio centrale del razzo che aveva dato problemi durante le prove generali dello scorso aprile. Hanno così ripreso il rifornimento in modalità lenta, per poi doversi di nuovo fermare a causa dell'allarme per un valore di pressione troppo alto.

Sembra tuttavia che il problema sia stato arginato, tanto che prosegue ininterrotto il conto alla rovescia della Nasa per questo evento destinato a entrare nella storia.