In arrivo 2 giorni imperdibili di stelle cadenti, pronti con i desideri?

Si comincia stasera, con il picco delle xi Bootidi, per poi proseguire domani quando a dare spettacolo nel cielo di febbraio saranno le lambda Erculidi. Si tratta quindi di due giorni di appuntamenti imperdibili con le stelle cadenti, ai quali sicuramente saranno in molti a non voler rinunciare. Pronti con i desideri? Scopriamo allora come godersi al meglio lo spettacolo.

Stelle cadenti, stasera il picco delle xi Bootidi

Sicuramente saranno stati in molti a segnare la data del 6 febbraio sul calendario, per poter ammirare il picco delle xi Bootidi, lo sciame di meteore che stanotte illuminerà il cielo.

Il radiante - ovvero il punto dal quale le stelle cadenti sembrano avere origine - sarà visibile a partire dalla mezzanotte, anche se la maggiore altezza sopra all'orizzonte (circa 65 gradi) si verificherà all'alba di domani.

@Stellarium - il cielo del 7 febbraio alle 0,30 circa

Le lambda Erculidi di scena domani sera

Chi stanotte non potrà osservare le xi Bootidi dovrà attendere appena 24 ore per affidare i suoi desideri alle stelle cadenti. Un nuovo gruppo di meteore sarà infatti protagonista del cielo del 7 febbraio. Si tratta delle lambda Erculidi, un altro sciame di stelle cadenti il cui radiante sarà visibile a partire dalle 2.00 in poi, trovandosi alla maggiore altezza sull’orizzonte - circa +55° - all’alba.

@Stellarium - cielo dell'8 febbraio alle ore 2.00 circa

Doppio appuntamento quindi in questo inizio di settimana, che permetterà di ammirare un gran numero di stelle cadenti e di affidare loro una notevole quantità di desideri da esaudire.

A recare un po' di disturbo ci sarà il disco lunare, che dopo averci regalato uno spettacolo imperdibile con la Microluna della Neve sarà ancora particolarmente luminoso, tuttavia avremo a disposizione due giorni consecutivi di stelle cadenti e con un po' di pazienza, riusciremo a individuare quelle a cui affidare i nostri desideri.

Per poter godere al meglio lo spettacolo come sempre vi consigliamo di ritirarvi in un luogo lontano dall'inquinamento luminoso delle città.