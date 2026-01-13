FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Arriva il bacio Luna-Saturno, come vederlo a occhio nudo

Arriva il bacio Luna-Saturno, come vederlo a occhio nudo

Nei cieli del 23 gennaio si ripresenta l’affascinante incontro tra la Luna e Saturno: ecco come vederlo a occhio nudo.
Spazio13 Gennaio 2026 - ore 12:41 - Redatto da Meteo.it
Spazio13 Gennaio 2026 - ore 12:41 - Redatto da Meteo.it

Torna un affascinante appuntamento con il cielo notturno: l’incontro ravvicinato tra la Luna e Saturno, uno spettacolo da osservare la sera del 23 gennaio.

Secondo quanto indicato dall’Unione Astrofili Italiani, nelle prime ore serali la Luna in fase crescente apparirà molto vicina a Saturno. I due corpi celesti si troveranno all’interno della costellazione dei Gemelli, offrendo una scena particolarmente suggestiva.

Bacio Luna-Saturno, quando e come vederlo a occhio nudo

Il cielo regalerà uno spettacolo di grande fascino con la congiunzione tra la Luna e Saturno, un evento astronomico che attirerà l’attenzione di appassionati e curiosi. L’appuntamento è fissato per la sera del 23 gennaio, quando i due astri appariranno molto vicini nella volta celeste. Secondo le indicazioni fornite dall’Unione Astrofili Italiani, la Luna in fase crescente si avvicinerà visivamente a Saturno nelle prime ore della sera.

Entrambi i corpi celesti saranno individuabili all’interno della costellazione dei Gemelli. Intorno alle 19.00, la configurazione del cielo permetterà un’osservazione particolarmente favorevole. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi ama alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere dai movimenti del cosmo.

Il fenomeno sarà osservabile anche a occhio nudo, rendendolo accessibile a tutti senza particolari strumenti. Tuttavia, chi desidera cogliere meglio l’aspetto del pianeta dagli inconfondibili anelli potrà servirsi di un binocolo, ideale per apprezzarne i dettagli principali. Le congiunzioni astrali, infatti, non richiedono necessariamente telescopi, anche se questi possono offrire una visione più ricca e suggestiva.

Che cos'è una congiunzione?

In ambito astronomico, la parola congiunzione indica una particolare disposizione dei corpi celesti che, visti dalla Terra, sembrano trovarsi molto vicini nel cielo. Questo accade quando due o più astri condividono la stessa posizione apparente lungo la sfera celeste, risultando osservabili all’interno della stessa area visiva.

Tale effetto dipende dalle loro coordinate astronomiche, come longitudine e posizione rispetto all’osservatore terrestre. Nel caso della Luna e di Saturno, questo tipo di allineamento si verifica con una certa frequenza, ma riesce comunque a offrire uno spettacolo sempre affascinante.

È importante sottolineare che si tratta soltanto di un’illusione ottica. I due corpi celesti non si avvicinano realmente nello spazio e restano separati da distanze enormi. La percezione di vicinanza nasce esclusivamente da un particolare allineamento geometrico. Proprio questo effetto visivo dà origine alla suggestiva espressione del “bacio” tra Luna e Saturno, capace di incantare chi osserva il cielo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Un asteroide appena scoperto "sfiora" la Terra il 10 gennaio
    Spazio9 Gennaio 2026

    Un asteroide appena scoperto "sfiora" la Terra il 10 gennaio

    L’asteroide denominato 2026AB passerà vicino alla Terra alle 05:10 di sabato 10 gennaio.
  • Cielo di gennaio: cosa ci riserva il primo mese del 2026?
    Spazio2 Gennaio 2026

    Cielo di gennaio: cosa ci riserva il primo mese del 2026?

    Luna piena del Lupo, congiunzioni celesti e occultamento lunare di Antares: il primo mese dell'anno si preannuncia ricco di eventi celesti.
  • La Luna del Lupo è pronta a regalarci il primo spettacolo del 2026 (con una sorpresa extra)
    Spazio2 Gennaio 2026

    La Luna del Lupo è pronta a regalarci il primo spettacolo del 2026 (con una sorpresa extra)

    Il primo plenilunio 2026 ci regala un evento extra: il nostro satellite si troverà in congiunzione con Giove. Spettacolo visibile a occhio nudo.
  • Il 3 gennaio 2026 arriva lo sciame meteorico delle Quadrantidi: dove e come vedere lo spettacolo
    Spazio31 Dicembre 2025

    Il 3 gennaio 2026 arriva lo sciame meteorico delle Quadrantidi: dove e come vedere lo spettacolo

    Il 2026 inizia con il picco delle Quadrantidi, uno degli sciami di meteore più suggestivi dell’anno: ecco come ammirare lo spettacolo celeste.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Tendenza13 Gennaio 2026
Meteo, nuove perturbazioni tra venerdì e il weekend: le zone a rischio maltempo
Due perturbazioni in arrivo tra venerdì 16 gennaio e domenica 18: piogge in molte regioni, ma con un clima insolitamente mite per il periodo.
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Tendenza12 Gennaio 2026
Anticiclone fino a giovedì 15 gennaio, poi piogge in arrivo
Alta pressione fino a giovedì, con tempo per lo più stabile e clima piuttosto mite. Da venerdì, poi, si profila una nuova perturbazione
Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite
Tendenza11 Gennaio 2026
Meteo, dopo il gelo torna l'alta pressione con una massa d'aria più mite
Il promontorio anticiclonico manterrà condizioni stabili per gran parte della settimana con temperature che, soprattutto al Centro-Sud, si porteranno anche oltre la media
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 13 Gennaio ore 17:22

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154