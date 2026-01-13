Arriva il bacio Luna-Saturno, come vederlo a occhio nudo

Torna un affascinante appuntamento con il cielo notturno: l’incontro ravvicinato tra la Luna e Saturno, uno spettacolo da osservare la sera del 23 gennaio.

Secondo quanto indicato dall’Unione Astrofili Italiani, nelle prime ore serali la Luna in fase crescente apparirà molto vicina a Saturno. I due corpi celesti si troveranno all’interno della costellazione dei Gemelli, offrendo una scena particolarmente suggestiva.

Bacio Luna-Saturno, quando e come vederlo a occhio nudo

Il cielo regalerà uno spettacolo di grande fascino con la congiunzione tra la Luna e Saturno, un evento astronomico che attirerà l’attenzione di appassionati e curiosi. L’appuntamento è fissato per la sera del 23 gennaio, quando i due astri appariranno molto vicini nella volta celeste. Secondo le indicazioni fornite dall’Unione Astrofili Italiani, la Luna in fase crescente si avvicinerà visivamente a Saturno nelle prime ore della sera.

Entrambi i corpi celesti saranno individuabili all’interno della costellazione dei Gemelli. Intorno alle 19.00, la configurazione del cielo permetterà un’osservazione particolarmente favorevole. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi ama alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere dai movimenti del cosmo.

Il fenomeno sarà osservabile anche a occhio nudo, rendendolo accessibile a tutti senza particolari strumenti. Tuttavia, chi desidera cogliere meglio l’aspetto del pianeta dagli inconfondibili anelli potrà servirsi di un binocolo, ideale per apprezzarne i dettagli principali. Le congiunzioni astrali, infatti, non richiedono necessariamente telescopi, anche se questi possono offrire una visione più ricca e suggestiva.

Che cos'è una congiunzione?

In ambito astronomico, la parola congiunzione indica una particolare disposizione dei corpi celesti che, visti dalla Terra, sembrano trovarsi molto vicini nel cielo. Questo accade quando due o più astri condividono la stessa posizione apparente lungo la sfera celeste, risultando osservabili all’interno della stessa area visiva.

Tale effetto dipende dalle loro coordinate astronomiche, come longitudine e posizione rispetto all’osservatore terrestre. Nel caso della Luna e di Saturno, questo tipo di allineamento si verifica con una certa frequenza, ma riesce comunque a offrire uno spettacolo sempre affascinante.

È importante sottolineare che si tratta soltanto di un’illusione ottica. I due corpi celesti non si avvicinano realmente nello spazio e restano separati da distanze enormi. La percezione di vicinanza nasce esclusivamente da un particolare allineamento geometrico. Proprio questo effetto visivo dà origine alla suggestiva espressione del “bacio” tra Luna e Saturno, capace di incantare chi osserva il cielo.