Un milione di turisti spaziali su Marte (con prezzo a sorpresa)

Andare su Marte non sarà alla portata di tutti, ma neanche un sogno riservato a un'élite di pochissime persone al mondo. Dalle parole di Elon Musk, imprenditore multimiliardario patron di Tesla e SpaceX, un biglietto per raggiungere il Pianeta rosso potrebbe costare anche meno di 100mila euro.



Insomma, se dovesse essere confermato l’ordine di grandezza del prezzo, più persone di quanto si pensa potrebbero intraprendere un viaggio davvero unico nello spazio. Tra le altre indiscrezioni emerse da una recente intervista a Elon Musk, sembra che ci siano buone chance che, appena possibile, sarà proprio lui ad andare fin su Marte per sperimentare di persona che cosa significhi fare turismo spaziale.

Pensare in grande non costa niente

Il progetto di Elon Musk è quanto mai ambizioso: nei prossimi 10 anni vuole realizzare 1.000 astronavi per permettere fino a 1 milione di persone di raggiungere la superficie del Pianeta rosso. La società SpaceX, infatti, intende realizzare una vera e propria città autosufficiente su Marte, sfruttando le risorse presenti sul pianeta e importando dalla Terra tutto ciò che serve per sopravvivere e potere realizzare una base marziana efficiente.

Forse il problema potrebbe essere addirittura l’opposto di quello che si immagina, perché non è detto che in così tanti ambiscano a un'avventura del genere: un milione di persone sono davvero tante e il rischio di non trovare abbastanza volontari che abbiano il desiderio e le possibilità di andare su Marte è concreto.

Anche per questo motivo il prezzo dev'essere alla portata di tante persone e non può superare una certa soglia. Per ora non si hanno indicazioni certe, ma dalle parole di Elon Musk sembra che la spesa per un viaggio di andata e ritorno costi una cifra compresa tra 100mila e 500mila dollari, ossia tra 93mila e 466mila euro al tasso di cambio odierno.

Ma meglio non precorrere troppo i tempi. Nonostante le prospettive siano davvero affascinanti, bisogna restare in tutti i sensi con i piedi per terra, perché nessun essere umano è ancora sbarcato su Marte e il raggiungimento di questo obiettivo non sembra nemmeno così imminente. Le prospettive migliori prevedono che bisognerà attendere il 2029 per vederlo realizzato. Da quel giorno, di sicuro, si potranno fare previsioni più concrete.